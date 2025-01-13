سیاست
ترکیه در ۲۰۲۴ رکورد جدیدی در صادرات کشاورزی ثبت کرد
صادرات کشاورزی ترکیه در سال ۲۰۲۴ با رشد ۳.۳ درصدی به ۳۶.۲ میلیارد دلار رسید که ایالات متحده و آلمان مقاصد اصلی صادرات بودند. هدف ترکیه رسیدن به صادرات کشاورزی ۴۰ میلیارد دلار در سال‌های آینده است.
مزرعه ای در بافرا سامسون / عکس: AA
13 ژانویه 2025

بر اساس گزارش اتحادیه صادرکنندگان ترکیه (TIM)، صادرات بخش کشاورزی این کشور در سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان تاریخی خود رسید و ۱۶ درصد از کل صادرات ترکیه را به خود اختصاص داد.

در میان ۱۰ زیر شاخه اصلی کشاورزی، بخش میوه و سبزیجات و همچنین بخش خشکبار و فرآورده‌های مرتبط با آن موفق به تبت رکورد جدیدی در صادرات شدند. به‌طوری که صادرات بخش میوه و سبزیجات با رشد ۱.۲ درصدی به ۲.۷ میلیارد دلار رسید و صادرات خشکبار و فرآورده‌های مرتبط با آن با رشد ۰.۸ درصدی به ۱.۹ میلیارد دلار رسید.

ایالات متحده و آلمان در صدر مقاصد صادراتی

در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده و آلمان، بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی ترکیه بودند. ارزش صادرات خشکبار و فرآورده‌های مرتبط به آلمان، ۲۴۷.۳ میلیون دلار و ارزش صادرات میوه و سبزیجات به ایالات متحده ۴۲۹.۴ میلیون دلار ثبت شده است.

ملیسا تُک‌گوز موتلو، رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و سبزیجات تازه استانبول با اشاره به چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی، بر ظرفیت ترکیه به‌عنوان یک تامین‌کننده پایدار و مطمئن تاکید کرد. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آنادولو گفت: ترکیه نه‌تنها یک تامین‌کننده مقرون‌به‌صرفه، بلکه یک شریک قابل‌اعتماد و پایدار در بازارهای جهانی است. ما با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و تولید محصولات متناسب با نیاز مشتریان، نقش کلیدی در تامین مواد غذایی ایفا می‌کنیم.

وی همچنین به ظرفیت بالای ترکیه در فرآوری محصولات کشاورزی اشاره کرد که باعث افزایش ماندگاری و کاهش هزینه‌های توزیع شده و نقش مهمی در زنجیره تامین جهانی تبدیل کرده است.

هدف‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری و توسعه بازارهای استراتژیک

ترکیه در سال‌های آینده قصد دارد صادرات کشاورزی خود را به ۴۰ میلیارد دلار برساند. این کشور با تمرکز بر توسعه پایدار، سیاست‌های کشاورزی سازگار با محیط‌زیست و افزایش استانداردهای تولید، در تلاش است تا حضور خود را در بازارهای کلیدی مانند اتحادیه اروپا، خاورمیانه، شمال آفریقا و شرق آسیا تقویت کند.

موتلو همچنین از تلاش‌ها برای گسترش اتحادیه گمرکی و تسهیل صادرات محصولات فرآوری‌شده مانند گوشت طیور به کشورهای اروپایی خبر داد. وی تاکید کرد که ارتقای استانداردهای کیفی و همسویی با سیاست‌های محیط‌زیستی اتحادیه اروپا، موقعیت ترکیه را در این بازار مستحکم‌تر خواهد کرد.

افزایش تقاضا در خاورمیانه و آسیا

ملیسا تُک‌گوز موتلو، با اشاره به افزایش تقاضای کشورهای خاورمیانه از‌جمله عربستان، قطر و امارات برای محصولات کشاورزی ترکیه، بر اهمیت توافقات تجاری و فعالیت‌های تبلیغاتی برای گسترش بازارها تاکید کرد. همچنین، کشورهایی مانند الجزایر، مراکش و مصر در شمال آفریقا و چین و ژاپن در شرق آسیا از بازارهای کلیدی ترکیه محسوب می‌شوند.

از نظر جغرافیایی، استانبول با ۶۳۷ میلیون دلار صادرات در حوزه میوه و سبزیجات پیشتاز بود، در‌حالی‌که ازمیر با ۴۸۱.۶ میلیون دلار بیشترین صادرات خشکبار را به خود اختصاص داد.

