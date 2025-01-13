بر اساس گزارش اتحادیه صادرکنندگان ترکیه (TIM)، صادرات بخش کشاورزی این کشور در سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان تاریخی خود رسید و ۱۶ درصد از کل صادرات ترکیه را به خود اختصاص داد.

در میان ۱۰ زیر شاخه اصلی کشاورزی، بخش میوه و سبزیجات و همچنین بخش خشکبار و فرآورده‌های مرتبط با آن موفق به تبت رکورد جدیدی در صادرات شدند. به‌طوری که صادرات بخش میوه و سبزیجات با رشد ۱.۲ درصدی به ۲.۷ میلیارد دلار رسید و صادرات خشکبار و فرآورده‌های مرتبط با آن با رشد ۰.۸ درصدی به ۱.۹ میلیارد دلار رسید.

ایالات متحده و آلمان در صدر مقاصد صادراتی

در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده و آلمان، بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی ترکیه بودند. ارزش صادرات خشکبار و فرآورده‌های مرتبط به آلمان، ۲۴۷.۳ میلیون دلار و ارزش صادرات میوه و سبزیجات به ایالات متحده ۴۲۹.۴ میلیون دلار ثبت شده است.

ملیسا تُک‌گوز موتلو، رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و سبزیجات تازه استانبول با اشاره به چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی، بر ظرفیت ترکیه به‌عنوان یک تامین‌کننده پایدار و مطمئن تاکید کرد. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آنادولو گفت: ترکیه نه‌تنها یک تامین‌کننده مقرون‌به‌صرفه، بلکه یک شریک قابل‌اعتماد و پایدار در بازارهای جهانی است. ما با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و تولید محصولات متناسب با نیاز مشتریان، نقش کلیدی در تامین مواد غذایی ایفا می‌کنیم.

وی همچنین به ظرفیت بالای ترکیه در فرآوری محصولات کشاورزی اشاره کرد که باعث افزایش ماندگاری و کاهش هزینه‌های توزیع شده و نقش مهمی در زنجیره تامین جهانی تبدیل کرده است.

هدف‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری و توسعه بازارهای استراتژیک