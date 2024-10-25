نظرسنجی جدیدی که توسط آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا مستقر در وین انجام شده، نشان میدهد که پدیده نژادپرستی و تبعیض زندگی مسلمانان در سراسر اروپا را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
این نظرسنجی از ۹۶۰۰ مسلمان در ۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا نشان میدهد که نژادپرستی و تبعیض به طور منفی بر زندگی آنان تأثیر گذاشته و بسیاری از این افراد گزارش دادهاند که فرزندانشان در مدارس مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. همچنین، آنان با نابرابری در دسترسی به فرصتهای شغلی و خرید یا اجاره مسکن مواجه هستند.
نتایج این نظرسنجی که از مسلمانانی از کشورهای اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا و سوئد انجام شده، مشخص میکند که ۴۷ درصد از آنان در پنج سال منتهی به ۲۰۲۲ رفتارهای نژادپرستانه را تجربه کردهاند؛ درحالیکه این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۳۹ درصد بوده است.
آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این نظرسنجی پیش از حوادث اکتبر سال گذشته انجام شده و از آن زمان به دنبال گزارشهای سازمانهای مدنی، تعداد حوادث ضداسلامی بهشدت افزایش یافته است.
سیرپا رائوتیو، مدیر این آژانس، درباره نتایج این نظرسنجی گفت: ما با رشد نگرانکننده رفتارهای نژادپرستانه و تبعیضآمیز علیه مسلمانان در اروپا مواجه هستیم. این وضعیت بهویژه با رخدادهای خاورمیانه تشدید شده و با شعارهای ضداسلامی به سطوح بالاتری رسیده است.
ویدا برسنویچیوته، یکی از اعضای این آژانس، نیز بیان کرد که یافتههای این تحقیق نشاندهنده بدتر و پیچیدهتر شدن شرایط زندگی مسلمانان در اتحادیه اروپا است. وی همچنین به نگرانیهای جدی جوانان مسلمان اشاره کرد و گفت: در این نظرسنجی، بیش از ۵۵ درصد از مسلمانان متولد اروپا در پنج سال گذشته هنگام جستجوی شغل، تبعیض را احساس کردهاند.
آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواسته است تا مجازاتهای سختتری برای جرایم مرتبط با تبعیض و نفرتپراکنی در نظر بگیرند.