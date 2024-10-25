نظرسنجی جدیدی که توسط آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا مستقر در وین انجام شده، نشان می‌دهد که پدیده نژادپرستی و تبعیض زندگی مسلمانان در سراسر اروپا را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

این نظرسنجی از ۹۶۰۰ مسلمان در ۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که نژادپرستی و تبعیض به طور منفی بر زندگی آنان تأثیر گذاشته و بسیاری از این افراد گزارش داده‌اند که فرزندانشان در مدارس مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. همچنین، آنان با نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی و خرید یا اجاره مسکن مواجه هستند.

نتایج این نظرسنجی که از مسلمانانی از کشورهای اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا و سوئد انجام شده، مشخص می‌کند که ۴۷ درصد از آنان در پنج سال منتهی به ۲۰۲۲ رفتارهای نژادپرستانه را تجربه کرده‌اند؛ درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۳۹ درصد بوده است.

آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این نظرسنجی پیش از حوادث اکتبر سال گذشته انجام شده و از آن زمان به دنبال گزارش‌های سازمان‌های مدنی، تعداد حوادث ضداسلامی به‌شدت افزایش یافته است.