ترکیه در سال ۲۰۲۴ با ثبت رکوردهای جدید در تولید برق از انرژی خورشیدی، سهم این منبع انرژی در تأمین برق کشور را به طور قابلتوجهی افزایش داده است. این رکوردها به ویژه در زمان اوج مصرف تابستانی به کمک تأمین نیازهای برق کشور آمده و نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی ایفا کرده است.
بررسیهای اخیر توسط اندیشکده بینالمللی انرژی Ember نشان میدهد که تولید برق از انرژی خورشیدی در ترکیه در سال ۲۰۲۴ به رکوردهای جدیدی رسیده است. طبق گزارش این اندیشکده بینالمللی، تولید برق خورشیدی در ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا آگوست ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش در تولید خورشیدی نقش کلیدی در تأمین تقاضای برق در زمان اوج مصرف، بهویژه در ماههای تابستان، ایفا کرده است.
در سال ۲۰۲۳، اوج تولید برق خورشیدی در ماه جولای ثبت شد، اما در سال جاری این رکورد در ماه آوریل شکسته شد و سپس در ماههای می و ژوئن نیز رکوردهای جدیدی به ثبت رسید. در ماه ژوئن، سهم انرژی خورشیدی از کل تولید برق به ۱۱ درصد رسید که رکوردی تاریخی برای ترکیه به شمار میآید.
علاوه بر این در روز ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، انرژی خورشیدی توانست ۴۶ درصد از نیاز برق کشور را تأمین کند که این نیز رکوردی ساعتی در تولید برق خورشیدی محسوب میشود. همان روز، سهم این منبع از تولید برق به ۱۷ درصد رسید و رکوردی روزانه ثبت شد.
این رشد قابلتوجه در تولید برق خورشیدی بهویژه در تابستان گرم سال ۲۰۲۴ که نیاز به سرمایش در بسیاری از استانها افزایش یافت، اهمیت بیشتری پیدا کرد. در این شرایط، شاخص «روزهای درجه سرمایش» (CDD) که نشاندهنده تقاضای سرمایش است، در ماههای ژوئن و جولای نسبت به میانگین پنجساله افزایش چشمگیری داشت و موجب شد تا تقاضای اوج برق در جولای ۲۰۲۴ به ۵۸ گیگاوات ساعت برسد. شاخص «روزهای درجه سرمایش» یا (CDD) معیاری است که برای اندازهگیری نیاز به سرمایش در یک منطقه استفاده میشود
از سال ۲۰۱۹ تاکنون، سهم انرژی خورشیدی در تأمین تقاضای اوج برق ترکیه به طور مستمر در حال افزایش بوده است. این افزایش بهویژه در تأمین ۷۰ درصد از رشد تقاضای اوج برق تأثیرگذار بوده است. همچنین سهم انرژی خورشیدی در تأمین نیازهای ساعتی به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
این دستاوردها نشاندهنده تأثیرات مثبت سرمایهگذاریها در انرژی خورشیدی است که به ترکیه کمک کرده است تا نیاز به نیروگاههای سوخت فسیلی با ظرفیت ۱۶ گیگاوات را از بین ببرد و وابستگی خود را به سوختهای فسیلی کاهش دهد.
بهادر سرکان گوموش تحلیلگر Ember، در ارزیابی خود از این گزارش اعلام کرده است که سهم انرژی خورشیدی در تأمین تقاضای اوج برق از سال ۲۰۱۷ تاکنون هفتبرابر شده است. او همچنین بر پتانسیل بالای انرژی خورشیدی در تأمین امنیت انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی تأکید کرد و افزود: باتوجهبه ظرفیت بالای ترکیه در تولید انرژی خورشیدی و ادغام سیستمهای ذخیرهسازی انرژی، این منبع انرژی در آینده نقشی اساسی در تضمین امنیت انرژی و تسریع در انتقال به انرژیهای پاک ایفا خواهد کرد.