ترکیه در سال ۲۰۲۴ با ثبت رکوردهای جدید در تولید برق از انرژی خورشیدی، سهم این منبع انرژی در تأمین برق کشور را به طور قابل‌توجهی افزایش داده است. این رکوردها به ویژه در زمان اوج مصرف تابستانی به کمک تأمین نیازهای برق کشور آمده و نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی ایفا کرده است.

بررسی‌های اخیر توسط اندیشکده بین‌المللی انرژی Ember نشان می‌دهد که تولید برق از انرژی خورشیدی در ترکیه در سال ۲۰۲۴ به رکوردهای جدیدی رسیده است. طبق گزارش این اندیشکده بین‌المللی، تولید برق خورشیدی در ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا آگوست ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش در تولید خورشیدی نقش کلیدی در تأمین تقاضای برق در زمان اوج مصرف، به‌ویژه در ماه‌های تابستان، ایفا کرده است.

در سال ۲۰۲۳، اوج تولید برق خورشیدی در ماه جولای ثبت شد، اما در سال جاری این رکورد در ماه آوریل شکسته شد و سپس در ماه‌های می و ژوئن نیز رکوردهای جدیدی به ثبت رسید. در ماه ژوئن، سهم انرژی خورشیدی از کل تولید برق به ۱۱ درصد رسید که رکوردی تاریخی برای ترکیه به شمار می‌آید.

علاوه بر این در روز ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، انرژی خورشیدی توانست ۴۶ درصد از نیاز برق کشور را تأمین کند که این نیز رکوردی ساعتی در تولید برق خورشیدی محسوب می‌شود. همان روز، سهم این منبع از تولید برق به ۱۷ درصد رسید و رکوردی روزانه ثبت شد.