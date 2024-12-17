رئیس‌جمهور ترکیه ضمن تأکید بر ضرورت تقویت روابط میان کشورش و اتحادیه اروپا افزود: بیش از هر زمان دیگری به روابطی قدرتمندتر و ساختاریافته‌تر میان ترکیه و اتحادیه اروپا نیاز داریم. ما به‌عنوان یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه دارای این اراده هستیم.

اردوغان همچنین در خصوص اجلاس آینده اتحادیه اروپا تصریح کرد: انتظار داریم در این اجلاس، تصمیماتی در خصوص به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی و تسهیل روند صدور ویزا اتخاذ شود و تحقق آزادی ویزا برای شهروندان ما در دستور کار قرار گیرد. ایشان در ادامه ابراز امیدواری کرد که گام‌های ملموسی برای تسریع فرآیند ویزا برداشته شود.

رئیس‌جمهور ترکیه در اظهارات خود بار دیگر بر نقش منحصر‌به‌فرد ترکیه در مبارزه با گروه‌های تروریستی مانند پ.ک.ک و داعش تأکید کرد و گفت: «ترکیه تنها کشوری است که به‌طور مؤثر این گروه‌ها را در میدان نبرد شکست داده و همچنان به‌عنوان تنها متحد ناتو در این زمینه فعالیت می‌کند.