صبح روز سهشنبه ۱۷ دسامبر نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه با اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در آنکارا پایتخت جمهوری ترکیه برگزار شد. رئیسجمهور ترکیه در این نشست خبری با اشاره به گفتوگوهای دوجانبه خود با رئیس کمیسیون اروپا اظهار داشت که: در خصوص حفظ تمامیت ارضی سوریه و تشکیل دولتی فراگیر در این کشور با خانم فون در لاین به توافق رسیدیم.
ایشان با انتقاد از برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که روابط دوجانبه ترکیه با اتحادیه اروپا را دچار رکود کردهاند، گفت: نباید منافع مشترک ما قربانی دستور کار محدود برخی اعضای اتحادیه اروپا گردد.
روابط ترکیه و اتحادیه اروپا باید مستحکمتر شود
رئیسجمهور ترکیه ضمن تأکید بر ضرورت تقویت روابط میان کشورش و اتحادیه اروپا افزود: بیش از هر زمان دیگری به روابطی قدرتمندتر و ساختاریافتهتر میان ترکیه و اتحادیه اروپا نیاز داریم. ما بهعنوان یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه دارای این اراده هستیم.
اردوغان همچنین در خصوص اجلاس آینده اتحادیه اروپا تصریح کرد: انتظار داریم در این اجلاس، تصمیماتی در خصوص بهروزرسانی اتحادیه گمرکی و تسهیل روند صدور ویزا اتخاذ شود و تحقق آزادی ویزا برای شهروندان ما در دستور کار قرار گیرد. ایشان در ادامه ابراز امیدواری کرد که گامهای ملموسی برای تسریع فرآیند ویزا برداشته شود.
رئیسجمهور ترکیه در اظهارات خود بار دیگر بر نقش منحصربهفرد ترکیه در مبارزه با گروههای تروریستی مانند پ.ک.ک و داعش تأکید کرد و گفت: «ترکیه تنها کشوری است که بهطور مؤثر این گروهها را در میدان نبرد شکست داده و همچنان بهعنوان تنها متحد ناتو در این زمینه فعالیت میکند.