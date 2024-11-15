بنا بر داده‌های اداره مرکزی آمار اندونزی، تعداد شهروندان این کشور که در طبقه متوسط جامعه قرار داشتند، از ۵۷.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ به ۴۷.۸ میلیون نفر در سال جاری کاهش یافته است. در همین حال، تعداد افرادی که به طبقه موسوم به «طبقه متوسط مشتاق» (افرادی که در پیوستن به طبقه متوسط مشتاق هستند) تعلق دارند، از ۱۲۸.۸۵ میلیون نفر به ۱۳۷.۵ میلیون نفر افزایش یافته است.

این دو گروه در مجموع حدود دو سوم از جمعیت ۲۷۷ میلیون‌نفری اندونزی را تشکیل می‌دهند. اقتصاددانان کاهش جمعیت طبقه متوسط در اندونزی را به عواملی چون پیامدهای پاندمی کووید-۱۹ و ضعف در شبکه ایمنی اجتماعی نسبت داده‌اند.

اگا کرنیا یازید، متخصص سیاست‌گذاری در طرح ملی تسریع کاهش فقر، در این زمینه گفت: چندین عامل به‌هم‌پیوسته در شکل‌گیری این روند مؤثر بوده‌اند. طبقه متوسط اندونزی عمدتاً به درآمدهای مالیاتی کمک می‌کند، اما کمک‌های اجتماعی محدودی دریافت می‌کند. این کمک‌ها غالباً از طریق مکانیزم‌های رسمی مانند امنیت شغلی و بیمه سلامت ملی توزیع می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر، کمک‌هایی مانند یارانه‌های نقدی یا انرژی معمولاً با خطاهایی همراه هستند و به طور مؤثر به گروه‌های هدف نمی‌رسند.

اقتصاد اندونزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا، پس از پاندمی با رشد متوسط تولید ناخالص داخلی سالانه حدود ۵ درصد همچنان درحال‌توسعه است. بااین‌حال، مانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، وابستگی شدید به تجارت، این اقتصاد را در برابر تأثیرات کند شدن رشد جهانی آسیب‌پذیر کرده است.