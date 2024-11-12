ترکیه به هدف تبدیل‌شدن به یک مرکز گاز طبیعی و به تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای خود ادامه می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود که گاز ترکمنستان که در آن‌سوی دریای خزر قرار دارد، می‌تواند از طریق ترکیه به اروپا منتقل شود. پس از بروز بحران گاز طبیعی در اتحادیه اروپا به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، دیپلماسی انرژی میان آنکارا، باکو و عشق‌آباد درباره گاز ترکمنستان شدت گرفته است.

در این راستا، یکم ماه مارس سال جاری یک تفاهم‌نامه همکاری در حوزه گاز طبیعی بین ترکیه و ترکمنستان امضا شد. به دنبال آن، در ۱۴ مارس، توافق‌نامه‌ای برای انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق آذربایجان و گرجستان میان آنکارا و باکو به امضا رسید.

آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: سه گزینه برای انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه در نظر گرفته شده است: یکی از طریق ایران، دیگری از مسیر ایران و جمهوری آذربایجان، و سومین گزینه نیز استفاده از خط لوله ترانس‌خزر که اگرچه بلندمدت‌تر است، اما پایداری و ظرفیت بیشتری دارد. قرار است در مرحله نخست حدود ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به ترکیه منتقل شود.

بایراکتار در سفر خود به ترکمنستان در پایان جولای همچنین خاطرنشان کرد: قصد داریم سالانه ۱۵ میلیارد مترمکعب گاز را از ترکمنستان به ترکیه منتقل کنیم. در مجموع انتقال ۳۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طی ۲۰ سال تحقق خواهد یافت.