ترکیه به هدف تبدیلشدن به یک مرکز گاز طبیعی و به تعمیق همکاریهای منطقهای خود ادامه میدهد. پیشبینی میشود که گاز ترکمنستان که در آنسوی دریای خزر قرار دارد، میتواند از طریق ترکیه به اروپا منتقل شود. پس از بروز بحران گاز طبیعی در اتحادیه اروپا به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، دیپلماسی انرژی میان آنکارا، باکو و عشقآباد درباره گاز ترکمنستان شدت گرفته است.
در این راستا، یکم ماه مارس سال جاری یک تفاهمنامه همکاری در حوزه گاز طبیعی بین ترکیه و ترکمنستان امضا شد. به دنبال آن، در ۱۴ مارس، توافقنامهای برای انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق آذربایجان و گرجستان میان آنکارا و باکو به امضا رسید.
آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در بیانیهای اعلام کرد: سه گزینه برای انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه در نظر گرفته شده است: یکی از طریق ایران، دیگری از مسیر ایران و جمهوری آذربایجان، و سومین گزینه نیز استفاده از خط لوله ترانسخزر که اگرچه بلندمدتتر است، اما پایداری و ظرفیت بیشتری دارد. قرار است در مرحله نخست حدود ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به ترکیه منتقل شود.
بایراکتار در سفر خود به ترکمنستان در پایان جولای همچنین خاطرنشان کرد: قصد داریم سالانه ۱۵ میلیارد مترمکعب گاز را از ترکمنستان به ترکیه منتقل کنیم. در مجموع انتقال ۳۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طی ۲۰ سال تحقق خواهد یافت.
از سوی دیگر، جولیان باودن، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد، در گفتگو با خبرگزاری آنادولو گفت: انتقال حدود ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان از طریق مبادله کالا ممکن است. مشکل اصلی در صادرات گاز ترکمنستان به اروپا، نبود زیرساختهای لازم و توافقات تجاری مناسب است و سالانه برای انتقال ۱۵ میلیارد مترمکعب گاز، وجود یک خط لوله فیزیکی از دریای خزر ضروری است.
باودن با اشاره به توافق گازی بین ترکیه و ترکمنستان، اظهار داشت: این توافق برای هر دو کشور مزایای استراتژیکی در پی خواهد داشت. هدف ترکیه برای تبدیلشدن به یک هاب گازی در منطقه است. هرچه گزینههای عرضه گاز بیشتر باشد، بهتر است. هابها به تنوع منابع نیاز دارند و حتی انتقال مقادیر کمی گاز از ترکمنستان میتواند به تحقق این هدف کمک کند. این گاز همچنین میتواند جایگزینی برای گاز ایران و روسیه باشد.
باودن با اشاره به منابع عظیم گاز ترکمنستان که بلااستفاده مانده، افزود: ترکمنستان بهشدت به بازار چین وابسته است. پروژه خط لوله ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هند (تاپی) نیز اجرایی نشده است. از سوی دیگر، اروپا برای جایگزینی گاز روسیه به منابع جدید گاز نیاز دارد.
ترکمنستان در حال جستوجو برای یافتن مسیرها و بازارهای جدید است تا صادرات گاز خود را متنوع کرده و وابستگی بیش از حد به چین را کاهش دهد.