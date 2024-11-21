طرح انتقال پایتخت از تهران از سال‌های نخست جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف مطرح بوده است. بااین‌حال، به دلیل موانع متعدد و ملاحظات اجرایی، این طرح هرگز عملی نشده است. طرفداران انتقال پایتخت بر این باورند که بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی تهران، ضرورت اجرای این طرح را بیش‌ازپیش آشکار کرده است.

تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر، بیش از ۹ میلیون نفر جمعیت دارد. بااین‌حال، به دلیل تردد روزانه شهروندان مناطق اطراف و مراجعه‌کنندگان از سایر استان‌ها، جمعیت پایتخت در طول روز به حدود ۱۵ میلیون نفر می‌رسد. این تراکم جمعیت و مشکلات زیرساختی، تهران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.