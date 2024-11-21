منطقه‌
2 دقیقه خواندن
رئيس‌جمهور ایران: مطالعات طرح انتقال پایتخت آغاز شده است
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران اعلام کرد که مطالعات طرح انتقال پایتخت به ریاست محمدرضا عارف معاون اول ریاست‌جمهوری آغاز شده است.
رئيس‌جمهور ایران: مطالعات طرح انتقال پایتخت آغاز شده است
مسعود پزشکیان رئيس جمهور ایران / عکس: Reuters
21 نوامبر 2024

به گزارش رسانه‌های ایران مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور این کشور روز چهارشنبه ۲۰ نوامبر از آغاز مطالعات طرح انتقال پایتخت خبر داد گفت که محمدرضا عارف معاون اول ریاست‌جمهوری را مسئول بررسی این طرح مهم تعیین کرده است.

پزشکیان در این راستا اظهار داشت: تهران به‌عنوان پایتخت کشورمان با مشکلاتی مواجه است که غیرقابل‌حل به نظر می‌رسند. هر اقدامی برای حل این مسائل فقط اتلاف وقت است.

وی تأکید کرد که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند در آینده کشور را با بحران‌های زیست‌محیطی و مشکلات متعدد روبه‌رو کند. چاره‌ای جز انتقال مرکزیت اقتصادی و سیاسی کشور به جنوب و نزدیک دریا نداریم.

مطالب پیشنهادی

طرح انتقال پایتخت از تهران از سال‌های نخست جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف مطرح بوده است. بااین‌حال، به دلیل موانع متعدد و ملاحظات اجرایی، این طرح هرگز عملی نشده است. طرفداران انتقال پایتخت بر این باورند که بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی تهران، ضرورت اجرای این طرح را بیش‌ازپیش آشکار کرده است.

تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر، بیش از ۹ میلیون نفر جمعیت دارد. بااین‌حال، به دلیل تردد روزانه شهروندان مناطق اطراف و مراجعه‌کنندگان از سایر استان‌ها، جمعیت پایتخت در طول روز به حدود ۱۵ میلیون نفر می‌رسد. این تراکم جمعیت و مشکلات زیرساختی، تهران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us