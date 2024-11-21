به گزارش رسانههای ایران مسعود پزشکیان رئیسجمهور این کشور روز چهارشنبه ۲۰ نوامبر از آغاز مطالعات طرح انتقال پایتخت خبر داد گفت که محمدرضا عارف معاون اول ریاستجمهوری را مسئول بررسی این طرح مهم تعیین کرده است.
پزشکیان در این راستا اظهار داشت: تهران بهعنوان پایتخت کشورمان با مشکلاتی مواجه است که غیرقابلحل به نظر میرسند. هر اقدامی برای حل این مسائل فقط اتلاف وقت است.
وی تأکید کرد که بیتوجهی به این موضوع میتواند در آینده کشور را با بحرانهای زیستمحیطی و مشکلات متعدد روبهرو کند. چارهای جز انتقال مرکزیت اقتصادی و سیاسی کشور به جنوب و نزدیک دریا نداریم.
طرح انتقال پایتخت از تهران از سالهای نخست جمهوری اسلامی در دولتهای مختلف مطرح بوده است. بااینحال، به دلیل موانع متعدد و ملاحظات اجرایی، این طرح هرگز عملی نشده است. طرفداران انتقال پایتخت بر این باورند که بحرانهای زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی تهران، ضرورت اجرای این طرح را بیشازپیش آشکار کرده است.
تهران بهعنوان یک کلانشهر، بیش از ۹ میلیون نفر جمعیت دارد. بااینحال، به دلیل تردد روزانه شهروندان مناطق اطراف و مراجعهکنندگان از سایر استانها، جمعیت پایتخت در طول روز به حدود ۱۵ میلیون نفر میرسد. این تراکم جمعیت و مشکلات زیرساختی، تهران را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.