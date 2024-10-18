وزیر خارجه اسرائیل، یسرائیل کاتس، روز پنج‌شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، شهادت یحیی سنوار، رهبر حماس، را در پی حملات ارتش اسرائیل تأیید کرد. پیش از این، ارتش اسرائیل طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که سه عضو حماس در عملیاتی در «تل السلطان»، در شمال شهر رفح، واقع در جنوب باریکه غزه، کشته شده‌اند. در این بیانیه همچنین آمده بود که آژانس امنیت اسرائیل (شین‌بت) در حال بررسی این احتمال است که یکی از این اعضا یحیی سنوار باشد.

در ادامه، این خبر از سوی منابع فلسطینی نیز تأیید شد. خلیل الحایه، عضو کمیته سیاسی گروه حماس، امروز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یحیی سنوار در عملیات ارتش اسرائیل به شهادت رسیده است.

اسرائیل مدت‌ها به دنبال یحیی سنوار بود، چرا که او نقش کلیدی در طراحی و هدایت حملات حماس ایفا می‌کرد و به عنوان رهبر میدانی مقاومت فلسطینیان شناخته می‌شد. سنوار معتقد بود که مبارزه مسلحانه تنها راه برای ایجاد یک کشور فلسطینی است.

یحیی سنوار، رهبر ۶۱ ساله حماس، پس از حمله ۷ اکتبر در غزه یکی از اهداف اصلی سرویس‌های امنیتی اسرائیل بود. سربازان اسرائیلی بیش از یک سال در تلاش بودند تا او را در میان تحرکات غزه بیابند.

برخلاف گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی و ادعاهای مخالفان حماس که می‌گفتند یحیی سنوار بیشتر این یک سال را همراه با محافظانش در تونل‌های زیرزمینی حماس در غزه مخفی بوده و برخی حتی از استفاده گروگان‌های اسرائیلی به‌عنوان سپر انسانی برای جلوگیری از حملات به رهبران حماس خبر می‌دادند، او سرانجام بدون محافظ و گروگانی در اطرافش، در جریان درگیری مستقیم با نیروهای اشغالگر اسرائیل در جنوب غزه به‌ شهادت رسید.

رسانه‌های رسمی اسرائیل نیز گزارش دادند که تصاویر هوایی ثبت شده توسط پهپادهای ارتش این کشور نشان می‌داد یحیی سنوار با تجهیزات نظامی در حال حرکت بوده و آماده نبرد به نظر می‌رسید.

بر اساس گزارش روزنامه یدیعوت آخرونوت، نیروهای حاضر در محل، بدون اطلاع از حضور سنوار در ساختمان، اقدام به حمله سنگین توپخانه‌ای کردند و در نتیجه سه عضو حماس شهید شدند.

پس از مدتی، نیروهای پشتیبانی و پاکسازی وارد عمل شده و دو نارنجک به سمت ساختمان پرتاب کردند که یکی از آن‌ها منفجر نشد. به همین دلیل، نیروها مجبور به عقب‌نشینی شدند و از پهپاد استفاده کردند. پهپاد یک فرد زخمی را شناسایی کرد که چهره‌اش پوشیده بود و با یک چوب سعی در از کار انداختن پهپاد داشت. زمانی که سربازان اسرائیلی به اجساد نزدیک شدند، متوجه شدند که یکی از آن‌ها شباهت زیادی به یحیی سنوار دارد.