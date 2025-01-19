از روز گذشته، اپلیکیشن شبکه اجتماعی تیک‌تاک در پیامی به کاربران آمریکایی خود اعلام کرد: « با عرض پوزش، به دلیل تصویب قانون ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک در ایالات متحده، در حال حاضر این اپلیکیشن در دسترس نیست و متأسفانه این بدین معناست که شما فعلاً نمی‌توانید از تیک‌تاک استفاده کنید.»

بااین‌حال، کاربران همچنان قادر خواهند بود وارد حساب کاربری خود شوند و داده‌هایشان را دانلود کنند، اما این اپلیکیشن دیگر در فروشگاه‌هایی مانند اپ‌استور (App Store) یا گوگل‌پلی استور (Google Play Store) در دسترس نخواهد بود.

تیک‌تاک در ادامه نوشت: ما در تلاشیم تا خدمات خود را در ایالات متحده هرچه سریع‌تر بازگردانیم و از حمایت شما قدردانی می‌کنیم. لطفاً منتظر بمانید.

در ادامه آمده است: ما خوشحالیم که رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرده است که پس از به‌عهده‌گرفتن مسئولیت، با ما برای پیداکردن راه‌حلی برای بازگرداندن تیک‌تاک همکاری خواهد کرد.

شرط دسترسی مجدد تیک‌تاک به آمریکا

دادگاه عالی ایالات متحده روز جمعه، ۱۷ ژانویه، قانون عدم دسترسی به تیک‌تاک را تأیید کرد. بر اساس این قانون، تیک‌تاک باید از دسترس خارج شود، مگر اینکه شرکت مادر مستقر در چین، بایت‌دنس، از این اپلیکیشن جدا شود.