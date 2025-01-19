از روز گذشته، اپلیکیشن شبکه اجتماعی تیکتاک در پیامی به کاربران آمریکایی خود اعلام کرد: « با عرض پوزش، به دلیل تصویب قانون ممنوعیت استفاده از تیکتاک در ایالات متحده، در حال حاضر این اپلیکیشن در دسترس نیست و متأسفانه این بدین معناست که شما فعلاً نمیتوانید از تیکتاک استفاده کنید.»
بااینحال، کاربران همچنان قادر خواهند بود وارد حساب کاربری خود شوند و دادههایشان را دانلود کنند، اما این اپلیکیشن دیگر در فروشگاههایی مانند اپاستور (App Store) یا گوگلپلی استور (Google Play Store) در دسترس نخواهد بود.
تیکتاک در ادامه نوشت: ما در تلاشیم تا خدمات خود را در ایالات متحده هرچه سریعتر بازگردانیم و از حمایت شما قدردانی میکنیم. لطفاً منتظر بمانید.
در ادامه آمده است: ما خوشحالیم که رئیسجمهور ترامپ اعلام کرده است که پس از بهعهدهگرفتن مسئولیت، با ما برای پیداکردن راهحلی برای بازگرداندن تیکتاک همکاری خواهد کرد.
شرط دسترسی مجدد تیکتاک به آمریکا
دادگاه عالی ایالات متحده روز جمعه، ۱۷ ژانویه، قانون عدم دسترسی به تیکتاک را تأیید کرد. بر اساس این قانون، تیکتاک باید از دسترس خارج شود، مگر اینکه شرکت مادر مستقر در چین، بایتدنس، از این اپلیکیشن جدا شود.
دادگاه حکم داد که دستور الزام به فروش یا ممنوعیت تیکتاک حقوق اصلاحیه اول این شرکت را در قانون اساسی ایالات متحده نقض نمیکند.
کاخ سفید اعلام کرد که اپلیکیشن شبکههای اجتماعی چینی باید بهمنظور رفع نگرانیهای امنیت ملی تحت مالکیت و کاملاً قابلدسترس برای آمریکاییها قرار گیرد.
رئیسجمهور دونالد ترامپ که پیشتر حمایت خود را از تیکتاک نشان داده بود، قرار است صبح فردا، ۲۰ ژانویه، یک روز پس از مهلت تعیینشده دادگاه علیه تیکتاک، برای آغاز دوره دوم ریاستجمهوریاش به کاخ سفید بازگردد.
ترامپ از دادگاه عالی خواسته بود که برای ادامه مذاکرات، تصمیمگیری را به تعویق بیندازد.
همچنین انتظار میرود مدیرعامل تیکتاک، شو زی چو، در مراسم تحلیف ترامپ شرکت کند.