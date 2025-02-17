آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، با انتشار پستی در پلتفرم ایکس، به ارزیابی دیدار خود با وانگ ‌یی، وزیر امور خارجه چین، در حاشیه شصت‌ویکمین کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان پرداخت.

یرماک اعلام کرد که در این دیدار، چشم‌انداز اوکراین برای دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار با وزیر چینی به اشتراک گذاشته شد.

وی تأکید کرد: چین، به عنوان یک بازیگر جهانی، باید نقش حیاتی در دستیابی به صلح ایفا کند.