آندری یرماک، رئیس دفتر ریاستجمهوری اوکراین، با انتشار پستی در پلتفرم ایکس، به ارزیابی دیدار خود با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در حاشیه شصتویکمین کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان پرداخت.
یرماک اعلام کرد که در این دیدار، چشمانداز اوکراین برای دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار با وزیر چینی به اشتراک گذاشته شد.
وی تأکید کرد: چین، به عنوان یک بازیگر جهانی، باید نقش حیاتی در دستیابی به صلح ایفا کند.
یرماک افزود که وزیر امور خارجه چین نیز بر لزوم حضور اوکراین بهعنوان یکی از طرفهای مذاکره و همچنین ضرورت مشارکت اروپا در این روند تأکید کرد.
از سویی دیگر، در بیانیهای که از سوی وزارت امور خارجه چین درباره این دیدار منتشر شد، تأکید شده است که چین همواره در تلاش بوده تا بحران اوکراین با مذاکرات صلح خاتمه یابد و همچنان به ایفای نقش سازنده برای حلوفصل سیاسی این بحران ادامه خواهد داد.
وانگ با اشاره به اینکه چین، همراه با کشورهای جنوب جهانی، ابتکار «دوستان صلح» را برای حل بحران اوکراین رهبری میکند، اعلام کرد که از تمامی تلاشها برای دستیابی به توافق صلحی عادلانه، پایدار و الزامآور که مورد قبول همه طرفها باشد، حمایت میکند.