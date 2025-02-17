سیاست
2 دقیقه خواندن
اوکراین از چین انتظار دارد که نقش حیاتی در برقراری صلح ایفا کند
رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با وانگ ‌یی، وزیر امور خارجه چین، دیدار کرد و بر لزوم نقش چین در دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار تأکید کرد.
اوکراین از چین انتظار دارد که نقش حیاتی در برقراری صلح ایفا کند
آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین / عکس: Reuters
17 فوریه 2025

آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، با انتشار پستی در پلتفرم ایکس، به ارزیابی دیدار خود با وانگ ‌یی، وزیر امور خارجه چین، در حاشیه شصت‌ویکمین کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان پرداخت.

یرماک اعلام کرد که در این دیدار، چشم‌انداز اوکراین برای دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار با وزیر چینی به اشتراک گذاشته شد.

وی تأکید کرد: چین، به عنوان یک بازیگر جهانی، باید نقش حیاتی در دستیابی به صلح ایفا کند.

مطالب پیشنهادی

یرماک افزود که وزیر امور خارجه چین نیز بر لزوم حضور اوکراین به‌عنوان یکی از طرف‌های مذاکره و همچنین ضرورت مشارکت اروپا در این روند تأکید کرد.

از سویی دیگر، در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه چین درباره این دیدار منتشر شد، تأکید شده است که چین همواره در تلاش بوده تا بحران اوکراین با مذاکرات صلح خاتمه یابد و همچنان به ایفای نقش سازنده برای حل‌وفصل سیاسی این بحران ادامه خواهد داد.

وانگ با اشاره به اینکه چین، همراه با کشورهای جنوب جهانی، ابتکار «دوستان صلح» را برای حل بحران اوکراین رهبری می‌کند، اعلام کرد که از تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلحی عادلانه، پایدار و الزام‌آور که مورد قبول همه طرف‌ها باشد، حمایت می‌کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us