حدود نیمی از اسرائیلیها بر این باورند که زمان پایان جنگ در غزه فرا رسیده است. براساس نظرسنجیهای که انجام شده نشان میدهد ۴۵ درصد از یهیودیان اسرائیلی و ۹۳ درصد عربهای این کشور خواستار پایان جنگ در غزه هستند.
همچنین اسرائیلیها با پایان درگیری در غزه موافق هستند و میگویند که هدف اصلی جنگ باید بازگرداندن گروگانها باشد نه سرنگونی حماس.
در این نظرسنجی پاسخ دهندگان در مورد آینده غزه پس از پایان جنگ به دو دسته تقسیم شدهاند؛ ۳۷ درصد معتقدند که یک نیروی چندملیتی باید کنترل نوار غزه را در دست داشته باشد و ۳۴ درصد نیز ترجیح میدهند که این منطقه تحت کنترل دولت اسرائیل باشد. فقط ۱۱.۵ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی میخواهند که غزه توسط دولت فلسطین اداره شود و ۲ درصد نیز خواستار ادامه فعالیت سیاسی حماس در این منطقه هستند.
طی یک سال گذشته در پی حملات اسرائيل به غزه دستکم ۴۱,۹۰۹ فلسطینی از جمله کودکان و زنان کشته و ۹۷۱۰۰ تن نیز مجروح شدند. حمله اسرائیل به غزه تقریبا کل جمعیت این سرزمین را آواره و با کمبود شدید غذا، آب سالم و دارو مواجه کرده است. همچنین در حملات نیروهای اسرائیلی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۲,۰۰۰ لبنانی کشته و ۱.۲ میلیون نفر دیگر نیز آواره شدند.