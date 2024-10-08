سیاست
2 دقیقه خواندن
اسرائیلی‌ها خواستار پایان جنگ در غزه هستند
حدود نیمی از جمعیت اسرائیل خواستار پایان جنگ و خونریزی در غزه هستند.
اسرائیلی‌ها خواستار پایان جنگ در غزه هستند
حدود نیمی از یهیودیان و اکثر اعراب اسرائیل خواستار پایان جنگ یک ساله در غزه هستند/ عکس: AA
8 اکتبر 2024

حدود نیمی از اسرائیلی‌ها بر این باورند که زمان پایان جنگ در غزه فرا رسیده است. براساس نظرسنجی‌‌های که انجام شده نشان می‌دهد ۴۵ درصد از یهیودیان اسرائیلی و ۹۳ درصد عرب‌های این کشور خواستار پایان جنگ در غزه هستند.

همچنین اسرائیلی‌ها با پایان درگیری در غزه موافق هستند و می‌گویند که هدف اصلی جنگ باید بازگرداندن گروگان‌ها باشد نه سرنگونی حماس.

مطالب پیشنهادی

در این نظرسنجی پاسخ دهندگان در مورد آینده غزه پس از پایان جنگ به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ ۳۷ درصد معتقدند که یک نیروی چندملیتی باید کنترل نوار غزه را در دست داشته باشد و ۳۴ درصد نیز ترجیح می‌دهند که این منطقه تحت کنترل دولت اسرائیل باشد. فقط ۱۱.۵ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی می‌خواهند که غزه توسط دولت فلسطین اداره شود و ۲ درصد نیز خواستار ادامه فعالیت سیاسی حماس در این منطقه هستند.

طی یک سال گذشته در پی حملات اسرائيل به غزه دست‌کم ۴۱,۹۰۹ فلسطینی از جمله کودکان و زنان کشته و ۹۷۱۰۰ تن نیز مجروح شدند. حمله اسرائیل به غزه تقریبا کل جمعیت این سرزمین را آواره و با کمبود شدید غذا، آب سالم و دارو مواجه کرده است. همچنین در حملات نیروهای اسرائیلی  از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۲,۰۰۰ لبنانی کشته و ۱.۲ میلیون نفر دیگر نیز آواره شدند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us