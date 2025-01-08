دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۵.۸ میلیون نفر در این کشور نیازمند سرپناه اضطراری و کمکهای غیر غذایی خواهند بود.
اوچا اعلام کرده است که خانوادههای آسیبدیده از سیلاب، مهاجرین بازگشتی، و ساکنان اقامتگاههای غیررسمی از جمله افراد نیازمند به کمکهای فوری هستند.
این نهاد افزوده است که برای تأمین سرپناه اضطراری، تجهیزات زمستانی، و سایر کمکها برای ۱.۱ میلیون نفر اولویتدار، به بودجهای معادل ۱۷۹ میلیون دلار نیاز است.
همچنین، اوچا روز گذشته گزارش داده بود که در سال جاری ۱۴.۸ میلیون نفر در افغانستان برای بقا به کمکهای غذایی و کشاورزی نیاز دارند. به گفته این نهاد، شرکای بشردوستانه ارائه کمک به ۱۴.۲ میلیون نفر را در اولویت قرار دادهاند که برای تأمین این نیازها، ۱.۰۹ میلیارد دلار بودجه لازم خواهد بود.
در گزارشهای آخر سال ۲۰۲۴، اوچا اعلام کرده بود که افغانستان از زمان اداره طالبان بر کابل در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، حدود ۶.۷ میلیارد دلار کمکهای بشردوستانه دریافت کرده است.
این نهاد سازمان ملل همچنین تأکید کرده بود که در صورت کاهش بودجه کمکهای بشردوستانه در افغانستان، دستاوردهای بهدستآمده در سالهای اخیر بهسرعت از بین خواهد رفت و مردم آسیبپذیر دوباره با رنج و مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد.