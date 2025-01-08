منطقه‌
2 دقیقه خواندن
اوچا : ۵.۸ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌ غیرغذایی و سرپناه هستند
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال جاری، ۵.۸ میلیون نفر در افغانستان به سرپناه و اقلام غیر غذایی نیازمند هستند.
اوچا : ۵.۸ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌ غیرغذایی و سرپناه هستند
8 ژانویه 2025

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۵.۸ میلیون نفر در این کشور نیازمند سرپناه اضطراری و کمک‌های غیر غذایی خواهند بود.

اوچا اعلام کرده است که خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب، مهاجرین بازگشتی، و ساکنان اقامتگاه‌های غیررسمی از جمله افراد نیازمند به کمک‌های فوری هستند.

این نهاد افزوده است که برای تأمین سرپناه اضطراری، تجهیزات زمستانی، و سایر کمک‌ها برای ۱.۱ میلیون نفر اولویت‌دار، به بودجه‌ای معادل ۱۷۹ میلیون دلار نیاز است.

مطالب پیشنهادی

همچنین، اوچا روز گذشته گزارش داده بود که در سال جاری ۱۴.۸ میلیون نفر در افغانستان برای بقا به کمک‌های غذایی و کشاورزی نیاز دارند. به گفته این نهاد، شرکای بشردوستانه ارائه کمک به ۱۴.۲ میلیون نفر را در اولویت قرار داده‌اند که برای تأمین این نیازها، ۱.۰۹ میلیارد دلار بودجه لازم خواهد بود.

در گزارش‌های آخر سال ۲۰۲۴، اوچا اعلام کرده بود که افغانستان از زمان اداره طالبان بر کابل در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، حدود ۶.۷ میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه دریافت کرده است.

این نهاد سازمان ملل همچنین تأکید کرده بود که در صورت کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، دستاوردهای به‌دست‌آمده در سال‌های اخیر به‌سرعت از بین خواهد رفت و مردم آسیب‌پذیر دوباره با رنج و مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us