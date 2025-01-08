همچنین، اوچا روز گذشته گزارش داده بود که در سال جاری ۱۴.۸ میلیون نفر در افغانستان برای بقا به کمک‌های غذایی و کشاورزی نیاز دارند. به گفته این نهاد، شرکای بشردوستانه ارائه کمک به ۱۴.۲ میلیون نفر را در اولویت قرار داده‌اند که برای تأمین این نیازها، ۱.۰۹ میلیارد دلار بودجه لازم خواهد بود.

در گزارش‌های آخر سال ۲۰۲۴، اوچا اعلام کرده بود که افغانستان از زمان اداره طالبان بر کابل در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، حدود ۶.۷ میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه دریافت کرده است.

این نهاد سازمان ملل همچنین تأکید کرده بود که در صورت کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، دستاوردهای به‌دست‌آمده در سال‌های اخیر به‌سرعت از بین خواهد رفت و مردم آسیب‌پذیر دوباره با رنج و مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد.