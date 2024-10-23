بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، یونان در سال ۲۰۲۴ بالاترین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارهای منتشرشده در پایان نیمه دوم سال جاری، نسبت بدهی عمومی یونان به تولید ناخالص داخلی به ۱۶۳.۶ درصد رسیده است. پس از یونان، ایتالیا با ۱۳۷ درصد، فرانسه با ۱۱۲.۲ درصد، بلژیک با ۱۰۸ درصد، اسپانیا با ۱۰۵.۳ درصد و پرتغال با ۱۰۰.۶ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در این دوره به ۸۸.۱ درصد افزایش یافته که در مقایسه با ۸۷.۸ درصد در نیمه اول سال، نشان‌دهنده یک رشد است. در اتحادیه اروپا نیز این نسبت از ۸۱.۳ درصد در نیمه اول به ۸۱.۵ درصد در نیمه دوم افزایش یافته است. این آمارها حاکی از افزایش قابل‌توجهی در سطح بدهی عمومی کشورهای عضو است که مجموع بدهی در منطقه یورو را به ۱۳ تریلیون و ۹۵ میلیارد یورو و در اتحادیه اروپا به ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد یورو رسانده است.

در همین دوره، کشورهای با کمترین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی شامل بلغارستان با ۲۲.۱ درصد، استونی با ۲۳.۸ درصد و لوکزامبورگ با ۲۶.۸ درصد بودند.