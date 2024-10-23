سیاست
3 دقیقه خواندن
یونان مقروض‌ترین کشور اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴
یونان با رسیدن به نسبت بدهی عمومی ۱۶۳.۶ درصدی به تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۴ بالاترین بدهی را در میان کشورهای اتحادیه اروپا دارد.
یونان مقروض‌ترین کشور اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴
نخست وزیر یونان در اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل، بلژیک/ عکس: Reuters
23 اکتبر 2024

 بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، یونان در سال ۲۰۲۴ بالاترین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارهای منتشرشده در پایان نیمه دوم سال جاری، نسبت بدهی عمومی یونان به تولید ناخالص داخلی به ۱۶۳.۶ درصد رسیده است. پس از یونان، ایتالیا با ۱۳۷ درصد، فرانسه با ۱۱۲.۲ درصد، بلژیک با ۱۰۸ درصد، اسپانیا با ۱۰۵.۳ درصد و پرتغال با ۱۰۰.۶ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

 نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در این دوره به ۸۸.۱ درصد افزایش یافته که در مقایسه با ۸۷.۸ درصد در نیمه اول سال، نشان‌دهنده یک رشد است. در اتحادیه اروپا نیز این نسبت از ۸۱.۳ درصد در نیمه اول به ۸۱.۵ درصد در نیمه دوم افزایش یافته است. این آمارها حاکی از افزایش قابل‌توجهی در سطح بدهی عمومی کشورهای عضو است که مجموع بدهی در منطقه یورو را به ۱۳ تریلیون و ۹۵ میلیارد یورو و در اتحادیه اروپا به ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد یورو رسانده است.

 در همین دوره، کشورهای با کمترین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی شامل بلغارستان با ۲۲.۱ درصد، استونی با ۲۳.۸ درصد و لوکزامبورگ با ۲۶.۸ درصد بودند.

مطالب پیشنهادی

 همچنین، کسری بودجه در این دوره به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا از ۲.۹ درصد در نیمه اول سال به ۳.۱ درصد در نیمه دوم سال رسیده است، درحالی‌که این نسبت در منطقه یورو در سطح ۳ درصد ثابت باقی مانده است.

 کشورهای با بالاترین کسری بودجه در نیمه دوم شامل لهستان با ۸.۱ درصد، رومانی با ۷.۱ درصد و فرانسه و اسلواکی با ۵.۵ درصد بودند. فنلاند با ۵.۴ درصد و بلژیک و مجارستان با ۵.۱ درصد نیز در رده‌های بعدی قرار دارند. مالت با ۴.۳ درصد و اتریش با ۳.۹ درصد از دیگر کشورهایی هستند که کسری بودجه قابل‌توجهی دارند.

 طبق قوانین اتحادیه اروپا، کشورهای عضو ملزم به محدودکردن نسبت بدهی عمومی خود به حداکثر ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه خود به حداکثر ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی هستند. بااین‌حال، بسیاری از کشورهای عضو از این الزامات پیروی نمی‌کنند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us