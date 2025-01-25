در حالی که احتمال میرود بازسازی غزه سالها به طول انجامد، براساس دادههای سازمان ملل، ۱.۹ میلیون نفر در غزه بدون سرپناه زندگی میکنند و بیش از یک میلیون کودک نیازمند حمایتهای روحی و روانی هستند.
آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، در بیانیهای اعلام کرد: دستکم ۱.۹ میلیون نفر در غزه بهدلیل جنگ آواره شدهاند. بسیاری از این افراد ناچار شدهاند در پناهگاههای موقت، از جمله پناهگاههای منطقه المواصی در جنوب غربی غزه، زندگی کنند.
آنروا تأکید کرد که اکثر خانهها یا کاملاً تخریب شدهاند یا دیگر قابل سکونت نیستند. این آژانس هشدار داد که بازسازی زیرساختها، بازگشت به زندگی عادی و درمان آسیبهای روحی در این منطقه ممکن است سالها به طول انجامد.
آنروا همچنین نسبت به وضعیت انسانی وخیم در غزه، بهویژه در شمال این منطقه، ابراز نگرانی کرد. این آژانس اعلام کرد: صدها هزار فلسطینی در میان ویرانههای ناشی از بمبارانهای شدید اسرائیل زندگی میکنند و به کمکهای فوری و حیاتی نیاز دارند. به گفته آنروا، بلافاصله پس از اجرایی شدن آتشبس، تیمهای امدادی توزیع کمکهای غذایی را در شمال غزه آغاز کردند.
بر اساس آخرین آمار دفتر رسانهای دولتی غزه، طی بیش از ۱۵ ماه از نسلکشی اسرائیل، حدود ۸۸ درصد از زیرساختهای این منطقه، از جمله خانهها، بیمارستانها و خیابانها، تخریب شده است. با اجرایی شدن آتشبس، بسیاری از خانوادههای آواره به مناطق سکونت خود بازگشتند و چادرهای فرسوده خود را بر ویرانههای خانههای تخریبشده برپا کردند. این در حالی است که بهدلیل تخریب شبکههای آب، فاضلاب، برق و سایر زیرساختهای حیاتی، شرایط انسانی در غزه همچنان بحرانی است.
روز پنجشنبه، ۲۳ ژانویه، شورای امنیت بینالمللی به درخواست روسیه جلسهای برای بررسی وضعیت کودکان در غزه برگزار کرد. در این جلسه، تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، اعلام کرد: کودکان فلسطینی بهدلیل افسردگی ناشی از حملات بیامان اسرائیل در شرایطی بسیار دشوار به سر میبرند و حتی برخی از آنان به افکار خودکشی دچار شدهاند. برآورد میشود که حدود یک میلیون کودک غزهای نیازمند حمایتهای روحی، روانی و اجتماعی هستند.
فلچر همچنین با اشاره به پیامدهای نسلکشی اسرائیل گفت: در طول این ۱۵ ماه، بسیاری از کودکان بر اثر سرما یا گرسنگی جان باختهاند. بر اساس آمارها، بیش از ۱۷ هزار کودک در غزه بدون حضور خانوادههایشان زندگی میکنند. وی افزود: حدود ۱۵۰ هزار زن باردار و مادر تازه وارد به خدمات بهداشتی فوری نیاز دارند. برخی از نوزادان پیش از آنکه نخستین نفس خود را بکشند، همراه با مادرانشان هنگام زایمان جان خود را از دست دادهاند.
فلچر ادامه داد: کودکان در غزه مدارس و آموزش خود را از دست دادهاند. آن دسته از کودکانی که از بیماریهای مزمن رنج میبرند، در دسترسی به مراقبتهای لازم با مشکلات جدی مواجه هستند. وی تأکید کرد: پس از اجرایی شدن آتشبس، سازمان ملل تلاشهای خود را افزایش داده است و اکنون کمکهای انسانی بدون مانع به نیازمندان میرسد.