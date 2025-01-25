سیاست
4 دقیقه خواندن
بحران انسانی در غزه؛ ۱.۹ میلیون نفر آواره و یک میلیون کودک نیازمند حمایت روانی
غزه پس از ۱۵ ماه حملات اسرائیل با بحران شدید انسانی مواجه است؛ ۱.۹ میلیون نفر بی‌خانمان و بیش از یک میلیون کودک نیازمند حمایت روانی‌اند.
بحران انسانی در غزه؛ ۱.۹ میلیون نفر آواره و یک میلیون کودک نیازمند حمایت روانی
کودکان غزه در اندوه از دست دادن عزیزانشان پس از حمله اسرائیل / عکس: AA
25 ژانویه 2025

در حالی که احتمال می‌رود بازسازی غزه سال‌ها به طول انجامد، براساس داده‌های سازمان ملل، ۱.۹ میلیون نفر در غزه بدون سرپناه زندگی می‌کنند و بیش از یک میلیون کودک نیازمند حمایت‌های روحی و روانی هستند.

آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، در بیانیه‌ای اعلام کرد: دست‌کم ۱.۹ میلیون نفر در غزه به‌دلیل جنگ آواره شده‌اند. بسیاری از این افراد ناچار شده‌اند در پناهگاه‌های موقت، از جمله پناهگاه‌های منطقه المواصی در جنوب غربی غزه، زندگی کنند.

آنروا تأکید کرد که اکثر خانه‌ها یا کاملاً تخریب شده‌اند یا دیگر قابل سکونت نیستند. این آژانس هشدار داد که بازسازی زیرساخت‌ها، بازگشت به زندگی عادی و درمان آسیب‌های روحی در این منطقه ممکن است سال‌ها به طول انجامد.

آنروا همچنین نسبت به وضعیت انسانی وخیم در غزه، به‌ویژه در شمال این منطقه، ابراز نگرانی کرد. این آژانس اعلام کرد: صدها هزار فلسطینی در میان ویرانه‌های ناشی از بمباران‌های شدید اسرائیل زندگی می‌کنند و به کمک‌های فوری و حیاتی نیاز دارند. به گفته آنروا، بلافاصله پس از اجرایی شدن آتش‌بس، تیم‌های امدادی توزیع کمک‌های غذایی را در شمال غزه آغاز کردند.

مطالب پیشنهادی

بر اساس آخرین آمار دفتر رسانه‌ای دولتی غزه، طی بیش از ۱۵ ماه از نسل‌کشی اسرائیل، حدود ۸۸ درصد از زیرساخت‌های این منطقه، از جمله خانه‌ها، بیمارستان‌ها و خیابان‌ها، تخریب شده است. با اجرایی شدن آتش‌بس، بسیاری از خانواده‌های آواره به مناطق سکونت خود بازگشتند و چادرهای فرسوده خود را بر ویرانه‌های خانه‌های تخریب‌شده برپا کردند. این در حالی است که به‌دلیل تخریب شبکه‌های آب، فاضلاب، برق و سایر زیرساخت‌های حیاتی، شرایط انسانی در غزه همچنان بحرانی است.

روز پنج‌شنبه، ۲۳ ژانویه، شورای امنیت بین‌المللی به درخواست روسیه جلسه‌ای برای بررسی وضعیت کودکان در غزه برگزار کرد. در این جلسه، تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، اعلام کرد: کودکان فلسطینی به‌دلیل افسردگی ناشی از حملات بی‌امان اسرائیل در شرایطی بسیار دشوار به سر می‌برند و حتی برخی از آنان به افکار خودکشی دچار شده‌اند. برآورد می‌شود که حدود یک میلیون کودک غزه‌ای نیازمند حمایت‌های روحی، روانی و اجتماعی هستند.

فلچر همچنین با اشاره به پیامدهای نسل‌کشی اسرائیل گفت: در طول این ۱۵ ماه، بسیاری از کودکان بر اثر سرما یا گرسنگی جان باخته‌اند. بر اساس آمارها، بیش از ۱۷ هزار کودک در غزه بدون حضور خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند. وی افزود: حدود ۱۵۰ هزار زن باردار و مادر تازه‌ وارد به خدمات بهداشتی فوری نیاز دارند. برخی از نوزادان پیش از آنکه نخستین نفس خود را بکشند، همراه با مادرانشان هنگام زایمان جان خود را از دست داده‌اند.

فلچر ادامه داد: کودکان در غزه مدارس و آموزش خود را از دست داده‌اند. آن دسته از کودکانی که از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند، در دسترسی به مراقبت‌های لازم با مشکلات جدی مواجه هستند. وی تأکید کرد: پس از اجرایی شدن آتش‌بس، سازمان ملل تلاش‌های خود را افزایش داده است و اکنون کمک‌های انسانی بدون مانع به نیازمندان می‌رسد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us