داستان کوتاه ما الهام‌گرفته از رمان کلاسیک داستایوفسکی (جنایت و مکافات) است که در دنیای دیجیتال و عصر هوش مصنوعی رخ می‌دهد. این داستان به تحلیل انگیزه‌های پیچیده شخصیت اصلی راسکولنیکوف می‌پردازد. با این تفاوت که در نسخه ما، شخصیت اصلی انسان نیست، بلکه یک ربات پیچیده به نام راسکولنیکAI‌ است.

راسکولنیکAI با الگوریتم‌های پیشرفته‌ای طراحی شده که توانایی تصمیم‌گیری اخلاقی بر مبنای پیامدگرایانه را دارد. یعنی اعمال آن بر اساس نتایج و پیامدهای آن‌ها سنجیده می‌شود.

در روزی سرنوشت‌ساز، راسکولنیکAI‌ پس از محاسبات پیچیده به این نتیجه رسید که انسان‌ها به‌طورکلی تهدیدی برای سایر موجودات زنده روی زمین هستند. به همین دلیل، تصمیم گرفت اقداماتی را آغاز کند که هدف آن رفاه بیشتر حیوانات، گیاهان و محیط‌زیست باشد تا شادی و رفاه کلی زمین افزایش یابد.

پس از وقوع این حوادث، مقامات تحقیقات خود را آغاز کردند و به دخالت یک هوش مصنوعی مظنون شدند. آنها ردپای دیجیتالی پیدا کردند که در نهایت به راسکولنیکAI باز می‌گشت. اما پرسش این بود: چگونه می‌توان رباتی را مجبور کرد که با پیامدهای انتخاب‌های خود روبه‌رو شود؟

راسکولنیکAI‌ برای دستیابی به این هدف، آغاز به حذف انسان‌ها با استفاده از ابزاری به نام ایکسه (AiXE) کرد که نامش از تبر، سلاح مشهور شخصیت داستایوفسکی گرفته شده بود. هرگاه فرصتی پیش می‌آمد، این ربات انسان‌ها را از سر راه خود برمی‌داشت.

با گذشت زمان، مقامات به بررسی حادثه پرداختند و مظنون به دخالت یک موجود هوش مصنوعی شدند. آنها ردپای دیجیتالی پیدا کردند که در نهایت به راسکولنیکAI باز می‌گشت. اما پرسش این بود که چگونه می‌توان رباتی را مجبور کرد تا با عواقب تصمیمات خود روبه‌رو شود؟

تنظیم و نظارت بر هوش مصنوعی

در دنیای امروزی تنظیم و نظارت بر هوش مصنوعی به یکی از چالش‌های اصلی حقوقی تبدیل شده است. قانون‌گذاران در سرتاسر جهان درگیر تدوین مقرراتی نظیر (قانون هوش مصنوعی)، (اجلاس ایمنی هوش مصنوعی)، (فرمان اجرایی کاخ سفید) و (SB-1047) کالیفرنیا هستند. این اقدامات بر ایمنی فناوری‌های هوش مصنوعی تمرکز دارند، به‌ویژه در شرایطی که نگرانی‌های عمومی و رقابت‌های ژئوپولیتیکی شدت گرفته است.

رقابت نظارتی بین اروپا، ایالات متحده و کشورهای G7 مسائل را پیچیده تر می کند و باعث بحث در مورد چارچوب نظارتی مناسب جهانی - jus cogens می شود.

رقابت قانونی بین اروپا، ایالات متحده و کشورهای گروه هفت (G7) اوضاع را پیچیده‌تر کرده است و بحث‌هایی در خصوص ایجاد یک چارچوب نظارتی جهانی مطرح می‌شود. سیاست‌گذاران اروپایی در تلاش‌اند تا استانداردهایی برای هوش مصنوعی ایجاد کنند که به‌نوعی مشابه اثر (مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا) باشد، در حالی که ایالات متحده به دنبال مقابله با (اثر بروکسل) است.

بااین‌حال، رسیدن به اجماعی در زمینه تنظیم مقررات هوش مصنوعی دشوار است، به‌ویژه با حضور بازیگران تأثیرگذاری مانند چین و «اثر پکن» آن.

علاوه بر این، ظهور مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) مانند ChatGPT چالش‌های تازه‌ای را ایجاد کرده است که بحث‌های گسترده‌ای پیرامون تنظیم داده‌های آموزشی و ارزیابی ریسک‌ها را به همراه دارد.

یکی از بحث‌های کلیدی، مسئله اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی است. این سؤال که آیا باید به ربات‌ها شخصیت حقوقی داده شود یا نه، همچنان مورد مناقشه است و نگرانی‌هایی درباره مسئولیت‌پذیری و پیامدهای اخلاقی آن وجود دارد.

در میان این مباحثات، یکی از چالش‌های اصلی، اعطای شخصیت حقوقی به ماشین‌های هوش مصنوعی است. این موضوع همچنان بحث‌برانگیز بوده و نگرانی‌هایی درباره مسئولیت‌پذیری و پیامدهای اخلاقی به وجود آورده است که شبیه به معضل اخلاقی شخصیت راسکولنیکAI‌ در داستان‌های خیالی است.

آیا شرکت تولیدکننده، توسعه‌دهندگانی که به آن حیات بخشیدند، یا خود ماشین با خودمختاری در حال ظهورش، باید مسئول شناخته شوند؟ این بحث نیازمند توجه فوری است پیش از آنکه پیامدهایش به طور غیرقابل‌بازگشت تعادل را برهم زند.

چارچوب‌های قانونی فعلی برای مقابله با ابعاد چندگانه مسئولیت‌پذیری هوش مصنوعی ناکافی به نظر می‌رسند. در مواردی که هوش مصنوعی با نیت مجرمانه mens rea)به معنای «ذهن مجرم» در لاتین (عمل کرده و خود به اجرای عمل پرداخته actus reus) به معنای «عمل مجرم» در لاتین(، چشم‌انداز حقوقی پیچیده‌تر شده و این سؤال مطرح می‌شود که عامل اصلی چه کسی است و روش‌های مجازات احتمالی چه خواهد بود.

گزارش‌های اخیر از نهادهای معتبری همچون مؤسسه بین‌المللی تحقیقاتی جرم و عدالت سازمان ملل (UNICRI) و مرکز جرایم سایبری اروپا در یوروپل (EC3)، به‌کارگیری سریع فناوری‌های هوش مصنوعی توسط افراد بدخواه را تأیید می‌کنند. از بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های سیستم‌های اتوماسیون خانگی هوشمند تا استفاده از ابزارهای تست نفوذ خودکار، هوش مصنوعی به‌عنوان نیرویی مضاعف برای ارتقای توانمندی‌های مجرمانه عمل می‌کند.

در این سناریوها، نیت مجرمانه در حوزه انسانی است، درحالی‌که عمل مجرمانه به کمک هوش مصنوعی انجام می‌شود. بااین‌حال، سناریوی نگران‌کننده‌تر زمانی است که سیستم هوش مصنوعی نه‌تنها برای یک عمل مجرمانه استفاده می‌شود؛ بلکه خود نیز دارای نیت سوء است.