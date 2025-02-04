دادگاه سوئد روز دوشنبه مردی را به دلیل سوزاندن قرآن در سال ٢٠٢٣ و به دلیل ارتکاب جرم نفرت‌محور محکوم کرد. سوزاندن قرآن توسط وی موجی از اعتراضات و واکنش‌های جهانی را به‌ویژه از سوی کشورهای مسلمان به همراه داشت.

قاضی گوران لونداهل در حکم خود تاکید کرد که آزادی بیان نمی‌تواند به بهانه انتقاد از یک دین، به اقدامات توهین‌آمیز و تحریک‌آمیز علیه گروه‌های مذهبی منجر شود.

در حکم صادره، قاضی همچنین تصریح کرد که در چارچوب آزادی بیان، انتقاد از یک دین باید در قالب بحث منطقی و بی‌طرفانه صورت گیرد و از هرگونه اقدامی که منجر به توهین یا برانگیختن نفرت علیه افراد یا گروه‌ها شود، باید اجتناب شود.

این مرد ۵٠‌ ساله به دلیل آتش‌زدن قرآن در چندین نوبت در مکان‌های عمومی در سوئد، از‌جمله در مقابل مساجد استکهلم، به جرم انجام حرکات‌ نفرت‌محور محکوم شد.

به گفته مقامات سوئدی، چنین اقداماتی که در آن توهین به اعتقادات مذهبی و قومی مردم مشاهده می‌شود، نه‌تنها تهدیدی برای همزیستی مسالمت‌آمیز است، بلکه امنیت اجتماعی را نیز به خطر می‌اندازد.