دادگاه سوئد روز دوشنبه مردی را به دلیل سوزاندن قرآن در سال ٢٠٢٣ و به دلیل ارتکاب جرم نفرتمحور محکوم کرد. سوزاندن قرآن توسط وی موجی از اعتراضات و واکنشهای جهانی را بهویژه از سوی کشورهای مسلمان به همراه داشت.
قاضی گوران لونداهل در حکم خود تاکید کرد که آزادی بیان نمیتواند به بهانه انتقاد از یک دین، به اقدامات توهینآمیز و تحریکآمیز علیه گروههای مذهبی منجر شود.
در حکم صادره، قاضی همچنین تصریح کرد که در چارچوب آزادی بیان، انتقاد از یک دین باید در قالب بحث منطقی و بیطرفانه صورت گیرد و از هرگونه اقدامی که منجر به توهین یا برانگیختن نفرت علیه افراد یا گروهها شود، باید اجتناب شود.
این مرد ۵٠ ساله به دلیل آتشزدن قرآن در چندین نوبت در مکانهای عمومی در سوئد، ازجمله در مقابل مساجد استکهلم، به جرم انجام حرکات نفرتمحور محکوم شد.
به گفته مقامات سوئدی، چنین اقداماتی که در آن توهین به اعتقادات مذهبی و قومی مردم مشاهده میشود، نهتنها تهدیدی برای همزیستی مسالمتآمیز است، بلکه امنیت اجتماعی را نیز به خطر میاندازد.
دادگاه این مرد را به دو سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی ۴٠٠٠ کرون (حدود ٣۵٨ دلار) محکوم کرده است. در صورتی که وی در طول مدت دو سال حبس تعلیقی مرتکب جرم دیگری شود، حکم حبس وی اجرایی خواهد شد.
این حکم پس از کشته شدن همدست این مرد یعنی سالوان مومیکا صادر شده است.
سالوان مومیکا، یکی از افرادی است که در سوئد قرآن را آتشزده بود و در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵ در حومه استکهلم کشته شد. پس از کشته شدن سالوان، روند قضائی مربوط به پرونده به تعویق افتاد.
سوزاندن قرآن و اظهارات توهینآمیز علیه مسلمانان، انتقادها و اعتراضهای گستردهای را ایجاد کرده است.
مقامات سوئدی در واکنش به این پرونده و اعتراضات جهانی، اعلام کردهاند که هرچند آزادی بیان بهعنوان یکی از اصول قانون اساسی این کشور موردتوجه قرار دارد، اما اقدامات تحریکآمیز و توهینآمیز نباید به بهانه آزادی بیان مورد پذیرش قرار گیرد.