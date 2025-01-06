سیاست
پیا کائوما به دلیل فشارهای خارجی سفر خود به گرجستان را به تعویق انداخت
پیا کائوما، رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، پس از فشارهای مقامات آمریکا و آلمان و اعتراضات مخالفان دولت گرجستان، سفر خود به این کشور را به تعویق انداخت.
پیا کائوما، رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا / عکس: Reuters
6 ژانویه 2025

پیا کائوما، رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، به دلیل فشارهای بین‌المللی از سوی مقامات آمریکایی و آلمانی، سفر خود به گرجستان را که قرار بود از ۸ تا ۱۰ ژانویه برگزار شود، به تعویق انداخت. این تصمیم پس از اعتراضات گسترده مخالفان داخلی گرجستان و نگرانی‌ها درباره دخالت خارجی در امور داخلی این کشور گرفته شد.

قانون‌گذاران آمریکایی و آلمانی، از جمله جو ویلسون و میشائیل روت، از پیا کائوما خواسته بودند سفر خود را لغو کند، زیرا به اعتقاد آنان دولت گرجستان ممکن است از این سفر برای مشروعیت‌بخشی به نتایج جنجالی انتخابات اخیر استفاده کند.

این انتخابات که در ۲۶ اکتبر برگزار شد، با اعتراضات گسترده مخالفان مواجه شده بود و بسیاری از آنان مدعی شدند که این انتخابات به نفع حزب حاکم گرجستان GD (Georgia Dream) تقلب شده است. درحالی‌که ناظران مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، نتیجه انتخابات را تایید کردند، اما مخالفان همچنان به تقلب و دستکاری در روند انتخابات اعتراض دارند.

پیا کائوما با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: پس از بررسی‌های دقیق، تصمیم گرفتم سفر به گرجستان را به تعویق بیندازم تا زمانی که حضور مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در این کشور موثرتر باشد.

او همچنین تاکید کرد که مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا آماده است تا به تمام صداها گوش دهد و در راستای توصیه‌های نهاد نظارتی انتخابات مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا ، کمک‌های لازم را ارائه دهد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که سه ائتلاف مخالف در گرجستان، یعنی ائتلاف برای تغییر، وحدت-UNM و گرجستان قوی، از پیا کائوما خواسته بودند که سفر خود را مشروط به پذیرش برخی خواسته‌های سیاسی آن‌ها انجام دهد. این خواسته‌ها شامل برگزاری انتخابات جدید به دلیل ادعای تقلب در انتخابات گذشته بود.

از سوی دیگر، سفر پیا کائوما به گرجستان با انتقاد شدید احزاب مخالف و سالومه زورابیشویلی، رئیس‌جمهور پیشین این کشور مواجه شد. او و دیگر مخالفان معتقدند که این سفر ممکن است به دولت حاکم کمک کند تا مشروعیت خود را نشان دهد. بعد از انتخاب میخائیل کاولاشویلی به‌عنوان رئیس‌جمهور در ۲۹ دسامبر، زورابیشویلی از سمت خود برکنار شد، اما هنوز از حمایت احزاب مخالف برخوردار است. این احزاب خواهان برگزاری انتخابات جدید برای حل بحران سیاسی کشور هستند.

در واکنش به این تحولات، مقامات دولتی گرجستان از دخالت‌های خارجی در امور داخلی کشور انتقاد کرده و آن را تلاشی برای تحمیل دستورالعمل‌های خارجی بر گرجستان دانسته‌اند. گرجستان در طول سال‌های اخیر تلاش کرده است تا روابط نزدیکتری با غرب برقرار کند و به سمت عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو حرکت کند، اما بحران‌های سیاسی داخلی و فشارهای خارجی بر این روند تأثیرگذار بوده است.

