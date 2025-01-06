پیا کائوما، رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، به دلیل فشارهای بین‌المللی از سوی مقامات آمریکایی و آلمانی، سفر خود به گرجستان را که قرار بود از ۸ تا ۱۰ ژانویه برگزار شود، به تعویق انداخت. این تصمیم پس از اعتراضات گسترده مخالفان داخلی گرجستان و نگرانی‌ها درباره دخالت خارجی در امور داخلی این کشور گرفته شد.

قانون‌گذاران آمریکایی و آلمانی، از جمله جو ویلسون و میشائیل روت، از پیا کائوما خواسته بودند سفر خود را لغو کند، زیرا به اعتقاد آنان دولت گرجستان ممکن است از این سفر برای مشروعیت‌بخشی به نتایج جنجالی انتخابات اخیر استفاده کند.

این انتخابات که در ۲۶ اکتبر برگزار شد، با اعتراضات گسترده مخالفان مواجه شده بود و بسیاری از آنان مدعی شدند که این انتخابات به نفع حزب حاکم گرجستان GD (Georgia Dream) تقلب شده است. درحالی‌که ناظران مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، نتیجه انتخابات را تایید کردند، اما مخالفان همچنان به تقلب و دستکاری در روند انتخابات اعتراض دارند.

پیا کائوما با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: پس از بررسی‌های دقیق، تصمیم گرفتم سفر به گرجستان را به تعویق بیندازم تا زمانی که حضور مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در این کشور موثرتر باشد.

او همچنین تاکید کرد که مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا آماده است تا به تمام صداها گوش دهد و در راستای توصیه‌های نهاد نظارتی انتخابات مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا ، کمک‌های لازم را ارائه دهد.