ماهواره ارتباطاتی «ترکست6A» پس از آزمایشهای موفقیتآمیز، در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ وارد مدار عملیاتی خواهد شد. ترکست 6A، اولین ماهواره ملی و داخلی ترکیه در حوزه ارتباطات است و گامی برای تقویت حضور ترکیه در عرصه فناوری فضایی محسوب میشود.
ماهواره ترکست6A در مدار ۳۵۷۸۶ کیلومتری قرار خواهد گرفت و به عنوان ابزاری برای ارتباطات پیشرفته، شامل خدمات انتقال داده و ارتباطات ماهوارهای برای مناطق مختلف جغرافیایی، به کار خواهد رفت. این ماهواره با استفاده از فناوریهای بومی ترکیه تولید شده است که به معنای گامی در زمینه استقلال در حوزه فناوری و حضور فعالتر در رقابتهای فضایی جهانی محسوب میشود.
عبدالقادر اورال اوغلو وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه دررابطهبا این ماهواره توضیح داده است که آزمایشهای ترکست6A با موفقیت به پایان رسیده و مراحل آمادهسازی برای ورود این ماهواره به مدار در حال انجام است. وی افزود: ما با وارد کردن ترکست6A به مدار در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ گامی دیگر در مسیر رقابتهای فضایی خواهیم برداشت و فناوری بومی ترکیه را به سطحی جدید خواهیم رساند.
تاکنون آزمایشهای مختلفی شامل بررسی عملکرد سامانههای کنترل مدار، انرژی، مدیریت حرارتی، جهتیابی و ارتباطات روی ماهواره انجام شده که با موفقیت به پایان رسیدهاند. سیستمهای مختلفی نیز ازجمله سیستم انتقال انرژی، موتورهای الکتریکی، فرستندههای ارتباطاتی و سیستمهای دیگر ماهواره بهصورت کامل آزمایش شده و عملکرد آنها تأیید شده است.
تیم تحقیقاتی و مهندسان ترکیه با استفاده از دانش بومی و فناوریهای نوآورانه در این پروژه مشارکت داشته و ماهواره ترکست 6A محصول تلاش تیمی از متخصصان داخلی در مراکز تحقیقاتی و فناوری است. همچنین برخی از فناوریهای نوین در این ماهواره از طریق همکاری با نهادهای داخلی مانند توبیتاک (TÜBİTAK) که در حوزه فناوری فعالیت دارد، طراحی و تولید شده است.
این پروژه نهتنها گامی برای حضور در عرصه فناوری فضایی است، بلکه فرصتهایی برای تقویت زیرساختهای فناوری و تولید دانشبنیان در ترکیه ایجاد کرده و به تقویت بازار کار متخصصان در این حوزه کمک خواهد کرد. ماهواره ترکست 6A همچنین زمینه صادرات فناوری و قطعات فضایی به کشورهای دیگر را نیز مهیا خواهد کرد.
هدف از این پروژه تنها راهاندازی یک ماهواره نیست، بلکه ترکیه در پی ایجاد زیرساختهایی برای حضور مؤثرتر در صنایع فضایی و ارتباطاتی است. ازاینرو، ماهواره ترکست 6A بهعنوان گامی در مسیر توسعه تکنولوژیهای پیشرفته برای کاربردهای نظامی، ارتباطاتی و تجاری خواهد بود.
ترکیه باتوجهبه سرمایهگذاریهای ملی در این پروژه، امید دارد تا بهزودی به جمع کشورهای تولیدکننده ماهواره در جهان بپیوندد و تجربیات فضایی خود را به کشورهای دیگر صادر کند. باتوجهبه اینکه این ماهواره با درصد بالایی از محتویات بومی تولید شده، مزایای فنی، اقتصادی و فناوری قابلتوجهی برای کشور خواهد داشت.
باتوجهبه موفقیت آزمایشها و گامهای پیشبینیشده برای آمادهسازی ترکست 6A، این ماهواره در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ بهعنوان نمادی از دانش بومی ترکیه وارد مدار خواهد شد و به تحقق اهداف بلندمدت فضایی این کشور کمک خواهد کرد.