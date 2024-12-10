سیاست
4 دقیقه خواندن
اولین ماهواره ملی ترکیه در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ وارد مدار می‌شود
«ترک‌ست 6A»، اولین ماهواره ملی و داخلی ترکیه در حوزه ارتباطات، پس از آزمایش‌های موفق در فصل اول ۲۰۲۵ وارد مدار خواهد شد. این ماهواره با قابلیت ارتباطات پیشرفته، گامی برای حضور ترکیه در فناوری فضایی به شمار می‌رود.
اولین ماهواره ملی ترکیه در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ وارد مدار می‌شود
اولین ماهواره ارتباطی بومی و ملی ترکیه توسط موشک فالکون 9 اسپیس ایکس از ایستگاه کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا ایالات متحده پرتاب شد
10 دسامبر 2024

ماهواره ارتباطاتی «ترک‌ست6A» پس از آزمایش‌های موفقیت‌آمیز، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ وارد مدار عملیاتی خواهد شد. ترک‌ست 6A، اولین ماهواره ملی و داخلی ترکیه در حوزه ارتباطات است و گامی برای تقویت حضور ترکیه در عرصه فناوری فضایی محسوب می‌شود.

ماهواره ترک‌ست6A در مدار ۳۵۷۸۶ کیلومتری قرار خواهد گرفت و به عنوان ابزاری برای ارتباطات پیشرفته، شامل خدمات انتقال داده و ارتباطات ماهواره‌ای برای مناطق مختلف جغرافیایی، به کار خواهد رفت. این ماهواره با استفاده از فناوری‌های بومی ترکیه تولید شده است که به معنای گامی در زمینه استقلال در حوزه فناوری و حضور فعال‌تر در رقابت‌های فضایی جهانی محسوب می‌شود.

عبدالقادر اورال اوغلو وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه دررابطه‌با این ماهواره توضیح داده است که آزمایش‌های ترک‌ست6A با موفقیت به پایان رسیده و مراحل آماده‌سازی برای ورود این ماهواره به مدار در حال انجام است. وی افزود: ما با وارد کردن ترک‌ست6A به مدار در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ گامی دیگر در مسیر رقابت‌های فضایی خواهیم برداشت و فناوری بومی ترکیه را به سطحی جدید خواهیم رساند.

تاکنون آزمایش‌های مختلفی شامل بررسی عملکرد سامانه‌های کنترل مدار، انرژی، مدیریت حرارتی، جهت‌یابی و ارتباطات روی ماهواره انجام شده که با موفقیت به پایان رسیده‌اند. سیستم‌های مختلفی نیز ازجمله سیستم انتقال انرژی، موتورهای الکتریکی، فرستنده‌های ارتباطاتی و سیستم‌های دیگر ماهواره به‌صورت کامل آزمایش شده و عملکرد آن‌ها تأیید شده است.

تیم تحقیقاتی و مهندسان ترکیه با استفاده از دانش بومی و فناوری‌های نوآورانه در این پروژه مشارکت داشته و ماهواره ترک‌ست 6A محصول تلاش تیمی از متخصصان داخلی در مراکز تحقیقاتی و فناوری است. همچنین برخی از فناوری‌های نوین در این ماهواره از طریق همکاری با نهادهای داخلی مانند توبیتاک (TÜBİTAK) که در حوزه فناوری فعالیت دارد، طراحی و تولید شده است.

مطالب پیشنهادی

این پروژه نه‌تنها گامی برای حضور در عرصه فناوری فضایی است، بلکه فرصت‌هایی برای تقویت زیرساخت‌های فناوری و تولید دانش‌بنیان در ترکیه ایجاد کرده و به تقویت بازار کار متخصصان در این حوزه کمک خواهد کرد. ماهواره ترک‌ست 6A همچنین زمینه صادرات فناوری و قطعات فضایی به کشورهای دیگر را نیز مهیا خواهد کرد.

هدف از این پروژه تنها راه‌اندازی یک ماهواره نیست، بلکه ترکیه در پی ایجاد زیرساخت‌هایی برای حضور مؤثرتر در صنایع فضایی و ارتباطاتی است. ازاین‌رو، ماهواره ترک‌ست 6A به‌عنوان گامی در مسیر توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته برای کاربردهای نظامی، ارتباطاتی و تجاری خواهد بود.

ترکیه باتوجه‌به سرمایه‌گذاری‌های ملی در این پروژه، امید دارد تا به‌زودی به جمع کشورهای تولیدکننده ماهواره در جهان بپیوندد و تجربیات فضایی خود را به کشورهای دیگر صادر کند. باتوجه‌به اینکه این ماهواره با درصد بالایی از محتویات بومی تولید شده، مزایای فنی، اقتصادی و فناوری قابل‌توجهی برای کشور خواهد داشت.

باتوجه‌به موفقیت آزمایش‌ها و گام‌های پیش‌بینی‌شده برای آماده‌سازی ترک‌ست 6A، این ماهواره در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به‌عنوان نمادی از دانش بومی ترکیه وارد مدار خواهد شد و به تحقق اهداف بلندمدت فضایی این کشور کمک خواهد کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us