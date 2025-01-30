بنا به اخبار منتشر شده این تصمیم که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امضا شده است، به بازبینی کمک‌هایی که سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار به بیش از ۲۰۰ کشور و ۱۵ هزار نهاد و سازمان مختلف اختصاص می‌دهد، اشاره دارد.

تاکنون هدف این کمک‌ها عمدتاً ترویج دموکراسی، تقویت نهادهای مدنی و گسترش آزادی بیان در سطح جهانی ادعا شده بود.

بنا به اخبار منتشر شده در رسانه‌های فارسی‌زبان این تصمیم تاثیرات منفی بر برخی نهادهای غیردولتی و رسانه‌های فارسی‌زبان که در حوزه ایران فعالیت می‌کردند، داشته است و ده‌ها نهاد غیردولتی و رسانه نوشتاری، شنیداری و دیداری‌ که تاکنون با کمک‌های دولت آمریکا فعالیت می‌کردند مجبور شده‌اند، به‌طور موقت فعالیت‌های خود را محدود کرده‌ و یا در حال متوقف کردن هستند.