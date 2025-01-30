منطقه‌
دستور ترامپ برای قطع کمک‌ به نهادهای فعال در حوزه ایران
دولت ایالات متحده اخیرا تصمیم گرفته است تا تمامی کمک‌های خارجی خود را به مدت ۹۰ روز به‌طور موقت تعلیق کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در واشنگتن / عکس: Reuters
30 ژانویه 2025

بنا به اخبار منتشر شده این تصمیم که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امضا شده است، به بازبینی کمک‌هایی که سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار به بیش از ۲۰۰ کشور و ۱۵ هزار نهاد و سازمان مختلف اختصاص می‌دهد، اشاره دارد.

تاکنون هدف این کمک‌ها عمدتاً ترویج دموکراسی، تقویت نهادهای مدنی و گسترش آزادی بیان در سطح جهانی ادعا شده بود.

بنا به اخبار منتشر شده در رسانه‌های فارسی‌زبان این تصمیم تاثیرات منفی بر برخی نهادهای غیردولتی و رسانه‌های فارسی‌زبان که در حوزه ایران فعالیت می‌کردند، داشته است و ده‌ها نهاد غیردولتی و رسانه نوشتاری، شنیداری و دیداری‌ که تاکنون با کمک‌های دولت آمریکا فعالیت می‌کردند مجبور شده‌اند، به‌طور موقت فعالیت‌های خود را محدود کرده‌ و یا در حال متوقف کردن هستند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه جدید آمریکا، در جلسه کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرده بود که کمک‌های خارجی آمریکا باید با سیاست‌های کلان و منافع امنیتی این کشور هم‌راستا باشند.

او تأکید کرده است که هر برنامه‌ای که تأمین مالی می‌شود، باید پاسخی به سه سوال اساسی داده باشد: آیا امنیت آمریکا را افزایش می‌دهد؟ آیا قدرت آمریکا را تقویت می‌کند؟ آیا رفاه مردم آمریکا را بهبود می‌بخشد؟

