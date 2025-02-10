ترکیه
گسترش ائتلاف صنعتی؛ ترکیه و قطر رسماً عضو شدند
با پیوستن ترکیه و قطر به «مشارکت صنعتی یکپارچه برای توسعه اقتصادی پایدار»، تعداد اعضا این ائتلاف به هفت کشور افزایش یافت.
پنجمین نشست ائتلاف مشارکت صنعتی یکپارچه برای توسعه اقتصادی پایدار در دوحه برگزار شد و با پیوستن ترکیه و قطر به این ائتلاف، تعداد کشورهای عضو به هفت رسید. این ائتلاف که در سال ۲۰۲۲ با حضور امارات، مصر، اردن، بحرین و مراکش شکل گرفت، با هدف تقویت همکاری‌های صنعتی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و گسترش صنایع کلیدی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، داروسازی، فلزات و صنایع غذایی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

در این نشست، به‌طور رسمی اعلام شد که ترکیه و قطر به مشارکت صنعتی یکپارچه پیوسته‌اند. این اقدام گامی راهبردی در جهت تقویت مشارکت صنعتی منطقه‌ای است و ترکیه و قطر با ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی خود، اهداف رشد و توسعه این مشارکت را تقویت خواهند کرد.

نشست دوحه با حضور محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و فناوری ترکیه، شیخ فیصل بن ثانی آل ثانی، وزیر تجارت و صنعت قطر و سلطان احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات برگزار شد. همچنین یعروب القضات، وزیر صنعت، تجارت و تأمین اردن، کامل الوزیر، معاون نخست‌وزیر مصر و وزیر صنعت و حمل‌ونقل، عبدالله بن عادل فخرو، وزیر صنعت و تجارت بحرین و ریاض مزور، وزیر صنعت و تجارت مراکش در این نشست حضور داشتند.

پیوستن ترکیه و قطر به این ائتلاف موجب تقویت همکاری‌های صنعتی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید خواهد شد. ترکیه و قطر در بخش‌های مختلف صنعتی از جمله تولید، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع نساجی و پوشاک، داروسازی، کودهای شیمیایی و فسفاتی، معادن و فلزات و صنایع غذایی دارای توانمندی‌هایی هستند.

ترکیه با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ و دسترسی به بازاری گسترده، یکی از کشورهای تأثیرگذار در زنجیره تأمین جهانی محسوب می‌شود.

ترکیه در حوزه‌هایی مانند خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی، فلزات و فناوری‌های پیشرفته فعالیت دارد. قطر نیز با منابع انرژی و زیرساخت‌های صنعتی خود، ظرفیت‌هایی برای گسترش این همکاری فراهم کرده است.

در این نشست، چندین توافقنامه صنعتی امضا و پروژه‌های جدیدی معرفی شد که به همکاری در زمینه‌های صنایع فلزی، داروسازی، پلاستیک و صنایع غذایی مربوط می‌شود. همچنین، برنامه‌هایی برای توسعه زیست‌فناوری و صنایع پیشرفته در نظر گرفته شده است.

نمایندگان کشورهای عضو بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری صنعتی و همکاری در توسعه اقتصادی تأکید کردند.

