پنجمین نشست ائتلاف مشارکت صنعتی یکپارچه برای توسعه اقتصادی پایدار در دوحه برگزار شد و با پیوستن ترکیه و قطر به این ائتلاف، تعداد کشورهای عضو به هفت رسید. این ائتلاف که در سال ۲۰۲۲ با حضور امارات، مصر، اردن، بحرین و مراکش شکل گرفت، با هدف تقویت همکاریهای صنعتی، توسعه سرمایهگذاریهای مشترک و گسترش صنایع کلیدی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، داروسازی، فلزات و صنایع غذایی به فعالیت خود ادامه میدهد.
در این نشست، بهطور رسمی اعلام شد که ترکیه و قطر به مشارکت صنعتی یکپارچه پیوستهاند. این اقدام گامی راهبردی در جهت تقویت مشارکت صنعتی منطقهای است و ترکیه و قطر با ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی خود، اهداف رشد و توسعه این مشارکت را تقویت خواهند کرد.
نشست دوحه با حضور محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و فناوری ترکیه، شیخ فیصل بن ثانی آل ثانی، وزیر تجارت و صنعت قطر و سلطان احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات برگزار شد. همچنین یعروب القضات، وزیر صنعت، تجارت و تأمین اردن، کامل الوزیر، معاون نخستوزیر مصر و وزیر صنعت و حملونقل، عبدالله بن عادل فخرو، وزیر صنعت و تجارت بحرین و ریاض مزور، وزیر صنعت و تجارت مراکش در این نشست حضور داشتند.
پیوستن ترکیه و قطر به این ائتلاف موجب تقویت همکاریهای صنعتی و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری جدید خواهد شد. ترکیه و قطر در بخشهای مختلف صنعتی از جمله تولید، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع نساجی و پوشاک، داروسازی، کودهای شیمیایی و فسفاتی، معادن و فلزات و صنایع غذایی دارای توانمندیهایی هستند.
ترکیه با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ و دسترسی به بازاری گسترده، یکی از کشورهای تأثیرگذار در زنجیره تأمین جهانی محسوب میشود.
ترکیه در حوزههایی مانند خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی، فلزات و فناوریهای پیشرفته فعالیت دارد. قطر نیز با منابع انرژی و زیرساختهای صنعتی خود، ظرفیتهایی برای گسترش این همکاری فراهم کرده است.
در این نشست، چندین توافقنامه صنعتی امضا و پروژههای جدیدی معرفی شد که به همکاری در زمینههای صنایع فلزی، داروسازی، پلاستیک و صنایع غذایی مربوط میشود. همچنین، برنامههایی برای توسعه زیستفناوری و صنایع پیشرفته در نظر گرفته شده است.
نمایندگان کشورهای عضو بر اهمیت جذب سرمایهگذاری صنعتی و همکاری در توسعه اقتصادی تأکید کردند.