پانزدهمین اجلاس بسفر، یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی اقتصادی، در استانبول آغاز به کار کرد. این اجلاس دوروزه که از روز پنجشنبه ۷ اکتبر شروع شده، میزبان حدود ۱۰۰۰ شرکتکننده از ۷۰ کشور جهان است. موضوع اصلی این دوره از اجلاس «ساخت پلهایی بهسوی آینده: صلح، فناوری و پایداری» است.
این رویداد توسط پلتفرم همکاری بینالمللی (ICP) سازماندهی شده و هدف آن بررسی چالشهای جهانی در زمینههای مختلف از جمله ثبات اقتصادی، نوآوری، هوش مصنوعی و توسعه پایدار است. در طول این دو روز، کارشناسان، مقامات دولتی، دانشگاهیان و صاحبان کسبوکار از سراسر جهان در مورد تحولات اقتصادی و اجتماعی و راههای مقابله با چالشهای جهانی تبادل نظر میکنند.
در این اجلاس، موضوعات مهمی همچون تأثیرات فناوریهای نوین بر جوامع بشری، چگونگی دستیابی به پایداری محیطی و اجتماعی و لزوم همکاریهای بینالمللی برای حل بحرانهای جهانی موردبحث قرار خواهد گرفت. همچنین، یکی از اهداف مهم این اجلاس بررسی راههای ارتقا همکاریهای میان کشورها و ملتها بهمنظور ایجاد آیندهای بهتر برای نسلهای آینده است.
اجلاس بسفر با حضور چهرههای برجسته بینالمللی و با هدف ایجاد فضایی برای تبادل نظر و همافزایی در راستای حل مشکلات جهانی برگزار میشود. از جمله برنامههای این نشست، برگزاری پنلها و سخنرانیهایی است که به مسائل اساسی و راهحلهای ممکن در حوزههای مختلف اختصاص دارد.
این رویداد فرصتی برای گسترش روابط بینالمللی و تقویت همکاریهای اقتصادی و علمی بین کشورهای مختلف است.