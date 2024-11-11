سیاست
2 دقیقه خواندن
پانزدهمین اجلاس بسفر در استانبول با حضور ۷۰ کشور برای بررسی چالش‌های جهانی
پانزدهمین اجلاس بین‌المللی بسفر با مشارکت بیش از ۱۰۰۰ نفر از ۷۰ کشور در استانبول آغاز به کار کرد. این نشست به بررسی چالش‌های جهانی از جمله مسائل اقتصادی، نوآوری و توسعه پایدار می‌پردازد.
تصویری از یازدهمین اجلاس بسفر در استانبول / عکس: AA
11 نوامبر 2024

پانزدهمین اجلاس بسفر، یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی اقتصادی، در استانبول آغاز به کار کرد. این اجلاس دوروزه که از روز پنج‌شنبه ۷ اکتبر شروع شده، میزبان حدود ۱۰۰۰ شرکت‌کننده از ۷۰ کشور جهان است. موضوع اصلی این دوره از اجلاس «ساخت پل‌هایی به‌سوی آینده: صلح، فناوری و پایداری» است.

این رویداد توسط پلتفرم همکاری بین‌المللی (ICP) سازماندهی شده و هدف آن بررسی چالش‌های جهانی در زمینه‌های مختلف از جمله ثبات اقتصادی، نوآوری، هوش مصنوعی و توسعه پایدار است. در طول این دو روز، کارشناسان، مقامات دولتی، دانشگاهیان و صاحبان کسب‌وکار از سراسر جهان در مورد تحولات اقتصادی و اجتماعی و راه‌های مقابله با چالش‌های جهانی تبادل نظر می‌کنند.

در این اجلاس، موضوعات مهمی همچون تأثیرات فناوری‌های نوین بر جوامع بشری، چگونگی دستیابی به پایداری محیطی و اجتماعی و لزوم همکاری‌های بین‌المللی برای حل بحران‌های جهانی موردبحث قرار خواهد گرفت. همچنین، یکی از اهداف مهم این اجلاس بررسی راه‌های ارتقا همکاری‌های میان کشورها و ملت‌ها به‌منظور ایجاد آینده‌ای بهتر برای نسل‌های آینده است.

اجلاس بسفر با حضور چهره‌های برجسته بین‌المللی و با هدف ایجاد فضایی برای تبادل نظر و هم‌افزایی در راستای حل مشکلات جهانی برگزار می‌شود. از جمله برنامه‌های این نشست، برگزاری پنل‌ها و سخنرانی‌هایی است که به مسائل اساسی و راه‌حل‌های ممکن در حوزه‌های مختلف اختصاص دارد.

این رویداد فرصتی برای گسترش روابط بین‌المللی و تقویت همکاری‌های اقتصادی و علمی بین کشورهای مختلف است.

