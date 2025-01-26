ارتش پاکستان روز شنبه، ۲۵ ژانویه، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که عملیات ضدتروریستی را در مناطق مرزی با افغانستان به اجرا گذاشته است.
بر اساس این بیانیه، در سه عملیات جداگانه در مناطق کارک، لکی مروت و خیبر، واقع در استان خیبر پختونخوا که بهعنوان دروازهای به افغانستان شناخته میشود، دستکم ۳۰ شبهنظامی مظنون کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.
در این عملیات، ۱۸ شبهنظامی مظنون در لکی مروت، هشت نفر در کارک و چهار نفر در خیبر از پای درآمدند.
ارتش پاکستان همچنین اعلام کرده است که از این افراد مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف و ضبط شده است. بر اساس این بیانیه، شبهنظامیان مذکور در بسیاری از حملات تروریستی علیه نیروهای امنیتی و کشتار غیرنظامیان بیگناه نقش داشتهاند.
سال ۲۰۲۴ برای پاکستان با افزایش نگرانکننده حملات تروریستی همراه بود. این حملات در مقایسه با سال ۲۰۲۳، ۴۰ درصد افزایش یافت و این سال را به مرگبارترین دوره در نه سال گذشته تبدیل کرد.
به گزارش مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی مستقر در اسلامآباد، پاکستان در سال گذشته شاهد وقوع ۴۴۴ حمله تروریستی بود که در نتیجه آن، ۶۸۵ سرباز و نیروی پلیس و ۹۲۷ غیرنظامی جان خود را از دست دادند. نیروهای امنیتی نیز در همین مدت ۹۳۴ شبهنظامی مظنون را از بین بردند.