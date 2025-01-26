سیاست
2 دقیقه خواندن
کشته شدن ۳۰ شبه نظامی در عملیات ضد تروریستی ارتش پاکستان
ارتش پاکستان از کشته شدن دست‌کم ۳۰ شبه‌نظامی مظنون و زخمی شدن شش نفر دیگر در جریان عملیات‌های امنیتی در شمال غرب این کشور خبر داد.
کشته شدن ۳۰ شبه نظامی در عملیات ضد تروریستی ارتش پاکستان
نقاط صفر مرزی بین پاکستان و افغانستان / عکس: REUTERS
26 ژانویه 2025

ارتش پاکستان روز شنبه، ۲۵ ژانویه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات ضدتروریستی را در مناطق مرزی با افغانستان به اجرا گذاشته است.

بر اساس این بیانیه، در سه عملیات جداگانه در مناطق کارک، لکی مروت و خیبر، واقع در استان خیبر پختونخوا که به‌عنوان دروازه‌ای به افغانستان شناخته می‌شود، دست‌کم ۳۰ شبه‌نظامی مظنون کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.

در این عملیات، ۱۸ شبه‌نظامی مظنون در لکی مروت، هشت نفر در کارک و چهار نفر در خیبر از پای درآمدند.

ارتش پاکستان همچنین اعلام کرده است که از این افراد مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف و ضبط شده است. بر اساس این بیانیه، شبه‌نظامیان مذکور در بسیاری از حملات تروریستی علیه نیروهای امنیتی و کشتار غیرنظامیان بی‌گناه نقش داشته‌اند.

مطالب پیشنهادی

سال ۲۰۲۴ برای پاکستان با افزایش نگران‌کننده حملات تروریستی همراه بود. این حملات در مقایسه با سال ۲۰۲۳، ۴۰ درصد افزایش یافت و این سال را به مرگبارترین دوره در نه سال گذشته تبدیل کرد.

به گزارش مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی مستقر در اسلام‌آباد، پاکستان در سال گذشته شاهد وقوع ۴۴۴ حمله تروریستی بود که در نتیجه آن، ۶۸۵ سرباز و نیروی پلیس و ۹۲۷ غیرنظامی جان خود را از دست دادند. نیروهای امنیتی نیز در همین مدت ۹۳۴ شبه‌نظامی مظنون را از بین بردند.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us