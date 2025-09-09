سیاست
نخست وزیر لبنان تعهد خود به انحصار دولتی سلاح را مجدداً تأیید و مورد تأکید قرار داد
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، اعلام کرد دولت طرح قرار گرفتن تمامی سلاح‌ها تحت اختیار حاکمیت دولتی تا پایان سال ۲۰۲۵ اجرا خواهد کرد؛ تصمیمی که با مخالفت حزب‌الله روبه‌رو شده است.
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان / عکس: AA
9 سپتامبر 2025

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، روز دوشنبه هشتم سپتامبر در دیدار با محمد احمد الیماحی، رئیس پارلمان عربی در بیروت، تأکید کرد که دولت متعهد به اجرای تصمیم خود برای قرار گرفتن تمامی سلاح‌ها صرفاً در اختیار دولت در سراسر قلمرو لبنان است.  وی افزود که تقویت حاکمیت دولت یکی از ارکان اساسی ثبات لبنان به شمار می‌رود.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیری، محور گفت‌وگوهای دو طرف تحولات داخلی لبنان و وضعیت منطقه، همچنین راه‌های حمایت از نهادهای لبنانی بود.

سلام، ثبات کشور را نیازی فراتر از لبنان و ضرورتی جمعی برای جهان عرب توصیف کرد و خواستار فشار بر اسرائیل برای توقف حملات و عقب‌نشینی از مناطق اشغالی شد.

الیماحی نیز در این دیدار، حمایت پارلمان عربی از تمامی تلاش‌ها در جهت تقویت امنیت و ثبات لبنان را تکرار کرد.

پیش‌تر، در تاریخ ۵ آگوست، کابینه لبنان ارتش را مأمور کرده بود تا پایان سال ۲۰۲۵ یک طرح جامع برای اجرای کامل این سیاست طراحی و اجرا کند.

با این حال، حزب‌الله این تصمیم را رد کرده و نعیم قاسم، معاون دبیرکل این گروه، اعلام کرده است که خلع سلاح تنها در صورتی ممکن خواهد بود که اسرائیل از اراضی لبنان عقب‌نشینی کند، حملات نظامی را متوقف سازد، اسرا را آزاد کند و بازسازی آغاز شود.

حملات نظامی اسرائیل علیه لبنان که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد به کشته شدن بیش از چهار هزار نفر، از جمله حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله و زخمی شدن حدود ۱۷ هزار تن انجامید. گرچه در نوامبر همان سال آتش‌بس برقرار شد، اما حملات روزانه اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

بر اساس توافق آتش‌بس، اسرائیل موظف بود تا ۲۶ ژانویه از جنوب لبنان خارج شود، اما این مهلت به دلیل مخالفت تل‌آویو تا ۱۸ فوریه تمدید شد و با وجود آن، اسرائیل همچنان در پنج پاسگاه مرزی حضور نظامی دارد.

