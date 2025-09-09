نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، روز دوشنبه هشتم سپتامبر در دیدار با محمد احمد الیماحی، رئیس پارلمان عربی در بیروت، تأکید کرد که دولت متعهد به اجرای تصمیم خود برای قرار گرفتن تمامی سلاح‌ها صرفاً در اختیار دولت در سراسر قلمرو لبنان است. وی افزود که تقویت حاکمیت دولت یکی از ارکان اساسی ثبات لبنان به شمار می‌رود.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیری، محور گفت‌وگوهای دو طرف تحولات داخلی لبنان و وضعیت منطقه، همچنین راه‌های حمایت از نهادهای لبنانی بود.

سلام، ثبات کشور را نیازی فراتر از لبنان و ضرورتی جمعی برای جهان عرب توصیف کرد و خواستار فشار بر اسرائیل برای توقف حملات و عقب‌نشینی از مناطق اشغالی شد.

الیماحی نیز در این دیدار، حمایت پارلمان عربی از تمامی تلاش‌ها در جهت تقویت امنیت و ثبات لبنان را تکرار کرد.

پیش‌تر، در تاریخ ۵ آگوست، کابینه لبنان ارتش را مأمور کرده بود تا پایان سال ۲۰۲۵ یک طرح جامع برای اجرای کامل این سیاست طراحی و اجرا کند.