در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، کارکنان دولت، افراد غیرشاغل و بازنشستگان در صف ثبت‌نام برای پیوستن به شبه‌نظامیان بولیواری ایستادند. نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا از شهروندان خواست در واکنش به اقدامات آمریکا به این نیروی مردمی بپیوندند. این اقدام همزمان با استقرار سه ناو جنگی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا و افزایش جایزه ۵۰ میلیون دلاری برای دستگیری مادورو رخ داده است.

داوطلبان در کاراکاس با هدف آماده‌باش در مقابل تهدید احتمالی آمریکا، در مراکز ثبت‌نام شبه‌نظامیان بولیواری صف کشیدند. مراکز ثبت‌نام در میدان‌ها، ساختمان‌های نظامی و دولتی و حتی کاخ ریاست جمهوری میرافلورز برپا شد. داوطلبان همچنین می‌توانستند در پادگان کوهستان، محل آرامگاه هوگو چاوز ثبت‌نام کنند.