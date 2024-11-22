وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: این موضوع نیازمند رسیدگی فوری است و کارگروهی ویژه برای رفع مشکلات اقتصادی اساتید، به‌ویژه در حوزه مسکن تشکیل شده است. اگر نتوانیم شرایط اقتصادی بهتری برای اساتید فراهم کنیم، این روند مهاجرت ادامه خواهد یافت و دانشگاه‌های کشور با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند شد.

حسین سیمایی صراف هشدار داد که مهاجرت گسترده اساتید بر کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها تأثیر منفی خواهد داشت و گفت: نزول کیفیت دانشگاه‌ها و کاهش انگیزه دانشجویان از پیامدهای این موضوع است. رفع این معضل نیازمند اقداماتی جدی و پایدار است.

این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی درباره آینده علمی و دانشگاهی ایران است و ضرورت اقدامات فوری برای حفظ نیروی انسانی متخصص کشور را برجسته می‌کند. ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعدد اقتصادی روبرو بوده است که تأثیرات عمیقی بر زندگی روزمره مردم، توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی گذاشته است.