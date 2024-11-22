منطقه‌
مهاجرت ۲۵ درصد از اساتید دانشگاه‌های ایران
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران اعلام کرد که ۲۵ درصد از اساتید دانشگاه‌‌های این کشور مهاجرت کرده‌اند.
ورودی دانشگاه تهران ایران / عکس:‌ AA
22 نوامبر 2024

به گزارش رسانه‌های ایران، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران طی سخنانی در جمع خبرنگاران در تهران اعلام کرد: در چند سال اخیر حدود ۲۵ درصد از اساتید دانشگاه‌های کشورمان مهاجرت کرده‌اند.

وی این آمار را نگران‌کننده دانست و تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند به کاهش کیفیت علمی دانشگاه‌ها و جایگزینی اساتید با مرتبه علمی پایین‌تر منجر شود.

حسین سیمایی صراف گفت: مهاجرت اساتید دلایل مختلفی از جمله مشکلات شغلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. ما این عوامل را بررسی کرده و ضریب تأثیر هر یک را مشخص کرده‌ایم. در بسیاری از موارد اساتید مهاجر قصد بازگشت ندارند.

وی به مشکلات اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت اشاره کرد و افزود: حقوق اساتید در کشورهای همسایه بین ۴ تا ۷ هزار دلار است، درحالی‌که حقوق استاد تمام در ایران با ۵۰ پایه به‌سختی به ۱۰۰۰ دلار می‌رسد. این اختلاف برای استادان جوان که حقوقی حدود ۳۰۰ دلار دریافت می‌کنند و در تلاش برای تشکیل زندگی هستند، غیرقابل‌تحمل است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: این موضوع نیازمند رسیدگی فوری است و کارگروهی ویژه برای رفع مشکلات اقتصادی اساتید، به‌ویژه در حوزه مسکن تشکیل شده است. اگر نتوانیم شرایط اقتصادی بهتری برای اساتید فراهم کنیم، این روند مهاجرت ادامه خواهد یافت و دانشگاه‌های کشور با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند شد.

حسین سیمایی صراف هشدار داد که مهاجرت گسترده اساتید بر کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها تأثیر منفی خواهد داشت و گفت: نزول کیفیت دانشگاه‌ها و کاهش انگیزه دانشجویان از پیامدهای این موضوع است. رفع این معضل نیازمند اقداماتی جدی و پایدار است.

این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی درباره آینده علمی و دانشگاهی ایران است و ضرورت اقدامات فوری برای حفظ نیروی انسانی متخصص کشور را برجسته می‌کند. ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعدد اقتصادی روبرو بوده است که تأثیرات عمیقی بر زندگی روزمره مردم، توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی گذاشته است.

