پس از ورود گسترده پناهجویان به سوئد در جریان موج مهاجرتی ۲۰۱۵، دولت‌ این کشور طی سال‌ها برخی قوانین مهاجرت و پناهندگی را سخت‌تر کرده است. حالا در جدیدترین تغییرات، سوئد قصد دارد شرایط دریافت شهروندی را با افزایش مدت اقامت از ۵ به ۸ سال، الزام آزمون «زبان و جامعه» و محدودیت برای افراد دارای سوء‌پیشینه یا بدهی، سخت‌تر کند.

دولت سوئد روز سه‌شنبه اعلام کرد که قوانین دریافت شهروندی سخت‌تر می‌شود. طبق قوانین جدید، دولت پیشنهاد کرده که «زندگی صادقانه» یکی از شرایط لازم برای دریافت شهروندی باشد. این بدان معنی است که برای دریافت شهروندی، فرد باید زندگی سالم و بدون تقلب داشته باشد و از نظر اخلاقی درست عمل کند.

یوهان فورسل، وزیر مهاجرت این کشور با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: شهروندی باید کسب شود، نه این‌که بدون قید‌و‌شرط اعطا شود.

او در یک نشست خبری تاکید کرد که اعطای تابعیت یک کشور می‌تواند افراد با فرهنگ‌ها و پیشینه‌های مختلف را به هم نزدیک‌تر کند و زیر یک هویت مشترک قرار دهد. این امر به‌ویژه در شرایطی که سوئد در سال‌های اخیر پذیرای تعداد زیادی مهاجراز کشورهای مختلف بوده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.