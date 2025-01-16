پس از ورود گسترده پناهجویان به سوئد در جریان موج مهاجرتی ۲۰۱۵، دولت این کشور طی سالها برخی قوانین مهاجرت و پناهندگی را سختتر کرده است. حالا در جدیدترین تغییرات، سوئد قصد دارد شرایط دریافت شهروندی را با افزایش مدت اقامت از ۵ به ۸ سال، الزام آزمون «زبان و جامعه» و محدودیت برای افراد دارای سوءپیشینه یا بدهی، سختتر کند.
دولت سوئد روز سهشنبه اعلام کرد که قوانین دریافت شهروندی سختتر میشود. طبق قوانین جدید، دولت پیشنهاد کرده که «زندگی صادقانه» یکی از شرایط لازم برای دریافت شهروندی باشد. این بدان معنی است که برای دریافت شهروندی، فرد باید زندگی سالم و بدون تقلب داشته باشد و از نظر اخلاقی درست عمل کند.
یوهان فورسل، وزیر مهاجرت این کشور با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: شهروندی باید کسب شود، نه اینکه بدون قیدوشرط اعطا شود.
او در یک نشست خبری تاکید کرد که اعطای تابعیت یک کشور میتواند افراد با فرهنگها و پیشینههای مختلف را به هم نزدیکتر کند و زیر یک هویت مشترک قرار دهد. این امر بهویژه در شرایطی که سوئد در سالهای اخیر پذیرای تعداد زیادی مهاجراز کشورهای مختلف بوده، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حزب راستگرای میانهرو در این کشور به رهبری اولف کریسترسون، که با حمایت حزب دموکراتهای سوئد (مخالف مهاجرت) در پارلمان قدرت را در دست دارد، از سال ۲۰۲۲ تاکنون محدودیتهای بیشتری در زمینه مهاجرت به این کشور اعمال کرده است.
گفتنی است بر اساس طرح جدید پیشنهادی، افرادی که مرتکب جرایم کوچک یا سنگین شدهاند، با سختگیری بیشتری در روند دریافت تابعیت مواجه خواهند شد.
نتایج بررسی این پیشنهاد برای مشورت و بررسی بیشتر به نهادها و سازمانهای مربوطه ارسال خواهد شد و سپس دولت پیشنویس لایحهای را تهیه خواهد کرد. بهنظر میرسد بعد از بررسیها، قانون جدید از ۱ ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی شود.
سوئد که زمانی بهعنوان پناهگاهی امن برای جنگزدگان و افراد تحت تعقیب شناخته میشد، در سالهای اخیر با چالشهای زیادی در زمینه مهاجران جدید خود روبهرو بوده است.