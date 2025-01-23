عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به اظهارات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که در نشست داووس سوئیس از ایران خواسته بود تولید سلاح هسته‌ای را متوقف کند، این نظر را «گستاخانه» خواند.

گوترش روز چهارشنبه، سوم بهمن‌ماه، در داووس اعلام کرده بود که ایران باید گام اول را برای بهبود روابط خود با کشورهای منطقه و آمریکا بردارد و به‌ طور قاطع نشان دهد که قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد.

در پاسخ به این اظهارات، عباس عراقچی روز پنجشنبه در شبکه‌ اجتماعی ایکس نوشت: گستاخانه است که به ایرانیان موعظه کنید و بخواهید که یک بار برای همیشه روشن کنند که دست از داشتن سلاح هسته‌ای برمی‌دارند.

عراقچی در ادامه تاکید کرد: تعهد دیرینه ایران به رژیم جهانی عدم اشاعه برای همگان واضح است.

وی با اشاره به این که ایران در سال ۱۹۶۸ معاهده ان‌پی‌تی را به‌عنوان یکی از اعضای موسس امضا کرد مطرح کرد که رهبر ایران با صدور حکم شرعی، تمامی تسلیحات کشتار جمعی را حرام اعلام کرده‌اند.

عراقچی همچنین به توافق هسته‌ای برجام اشاره کرد و نوشت: ایران در سال ۲۰۱۵ برجام را که جامع‌ترین رژیم بازرسی را در تاریخ آژانس اعمال می‌کرد، امضا و به‌صراحت اعلام کرد که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی به‌دنبال جست‌وجو، تولید یا به‌دست آوردن سلاح هسته‌ای نخواهد بود.