ویاچسلاو ارمولایف، ویولن‌نواز برجسته روسی که مقام سوم مسابقه بین‌المللی ویولن سونا کان ترکیه را کسب کرده، در پایتخت ترکیه کنسرتی برگزار کرد. این اجرا در تالار کنسرت کنسرواتوار دولتی آنکارا، دانشگاه حاجت‌تپه برگزار شد. ارمولایف در این کنسرت با ارکستر سمفونی دانشگاه حاجت‌تپه و به رهبری بوراک توزون به اجرای قطعاتی پرداخت.

رهبر ارکستر، بوراک توزون، در مصاحبه‌ای پیش از کنسرت با خبرنگار آژانس خبری آنادولو توضیح داد که این برنامه به یاد آیلای اردوران، ویولن‌نواز فقید ارکستر سمفونی ریاست‌جمهوری ترکیه و به منظور احترام به او برگزار شده است.