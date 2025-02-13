ویاچسلاو ارمولایف، ویولننواز برجسته روسی که مقام سوم مسابقه بینالمللی ویولن سونا کان ترکیه را کسب کرده، در پایتخت ترکیه کنسرتی برگزار کرد. این اجرا در تالار کنسرت کنسرواتوار دولتی آنکارا، دانشگاه حاجتتپه برگزار شد. ارمولایف در این کنسرت با ارکستر سمفونی دانشگاه حاجتتپه و به رهبری بوراک توزون به اجرای قطعاتی پرداخت.
رهبر ارکستر، بوراک توزون، در مصاحبهای پیش از کنسرت با خبرنگار آژانس خبری آنادولو توضیح داد که این برنامه به یاد آیلای اردوران، ویولننواز فقید ارکستر سمفونی ریاستجمهوری ترکیه و به منظور احترام به او برگزار شده است.
توزون افزوده بود که ارمولایف در این کنسرت اجرا خواهد داشت و قطعه هوروندوی کاپریچیوزو اثر حسن نیازی توره که به یاد آیلای اردوران در برنامه گنجانده شده، برای ویولن و ارکستر زهی اجرا میشود.
توزون همچنین اشاره کرد که این اثر از جمله آثار برجستهای است که برای ویولن و ارکستر زهی نوشته شده و یکی از قطعات الزامی مسابقه سونا کان است. در بخش بعدی، ارکستر به اجرای کنسرتو ویولن شوستاکوویچ پرداخته و در بخش دوم سمفونی شماره یک چایکوفسکی با عنوان «رویای شب زمستانی» به صدا درمیآید. حسن نیازی توره، رهبر ارکستر سمفونی دولتی استانبول، نیز از اینکه جوانان هنرمند آثارش را اجرا میکنند ابراز خرسندی کرد.