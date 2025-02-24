بنا به اعلام منابع بهداشتی غزه، تکتیراندازان ارتش اسرائیل در خیابان شَعَف در شرق غزه که در حال نظارت بر زمینهای کشاورزی بودند، به سمت مردم تیراندازی کردند؛ در نتیجه این تیراندازی، یک فلسطینی جان خود را از دست داد.
همچنین، در اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی در شهر رفح در جنوب غزه، یک فلسطینی دیگر زخمی شد.
سلمه معروف، رئیس دفتر رسانهای دولت غزه، در بیانیهای که در تاریخ ۲۱ فوریه صادر کرد، اعلام کرد که از زمان اجرایی شدن آتشبس و در طی بیش از یک ماه، اسرائیل ۱۰۰ فلسطینی را کشته و ۸۲۰ نفر را زخمی کرده است.
وی افزود که ارتش اسرائیل بیش از ۳۵۰ بار آتشبس را نقض کرده است و مهمترین این نقضها، جلوگیری از اجرای پروتکلهای انسانی بوده است.
گزارشها حاکی از آن است که هزاران نفر همچنان زیر آوار ماندهاند، زیرساختهای غیرنظامی تخریب شده و بیمارستانها و مؤسسات آموزشی که مردم در آنها پناه گرفته بودند، در وضعیت اسفناکی بهسر میبرند.