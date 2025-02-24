بنا به اعلام منابع بهداشتی غزه، تک‌تیراندازان ارتش اسرائیل در خیابان شَعَف در شرق غزه که در حال نظارت بر زمین‌های کشاورزی بودند، به سمت مردم تیراندازی کردند؛ در نتیجه این تیراندازی، یک فلسطینی جان خود را از دست داد.

همچنین، در اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی در شهر رفح در جنوب غزه، یک فلسطینی دیگر زخمی شد.

سلمه معروف، رئیس دفتر رسانه‌ای دولت غزه، در بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۱ فوریه صادر کرد، اعلام کرد که از زمان اجرایی شدن آتش‌بس و در طی بیش از یک ماه، اسرائیل ۱۰۰ فلسطینی را کشته و ۸۲۰ نفر را زخمی کرده است.