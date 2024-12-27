ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی اسرائیل به همراه نیروهای پلیس این کشور، صبح روز پنج‌شنبه به مسجدالاقصی در قدس شرقی اشغالی یورش بردند. وزارت امور خارجه ترکیه یورش وزیر امنیت ملی اسرائیل را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه ترکیه روز جمعه منتشر کرده، آمده است: ما به شدت ورود خشونت‌آمیز وزیر اسرائیلی به مسجدالاقصی، تحت حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل را محکوم می‌کنیم.