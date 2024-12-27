سیاست
ترکیه حمله وزیر امنیت ملی اسرائیل به مسجدالاقصی را به‌شدت محکوم کرد
ترکیه حمله ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل به مسجدالاقصی تحت حمایت نیروهای امنیتی را به شدت محکوم کرده و آن را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای دانست.
عکس : AA
27 دسامبر 2024

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی اسرائیل به همراه نیروهای پلیس این کشور، صبح روز پنج‌شنبه به مسجدالاقصی در قدس شرقی اشغالی یورش بردند. وزارت امور خارجه ترکیه یورش وزیر امنیت ملی اسرائیل را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه ترکیه روز جمعه منتشر کرده، آمده است: ما به شدت ورود خشونت‌آمیز وزیر اسرائیلی به مسجدالاقصی، تحت حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل را محکوم می‌کنیم.

وزارت خارجه ترکیه همچنین تأکید کرد که جنایات جنگی و نسل‌کشی‌های مستمر در غزه، همراه با اقدامات تحریک‌آمیز مقامات اسرائیلی که هدف آن تغییر وضعیت تاریخی موجود در مسجدالاقصی است، تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای به شمار می‌آید.

این وزارتخانه در ادامه از جامعه جهانی خواسته است تا اقدامات ضروری علیه سیاست‌های اسرائیل را برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بحران‌های بیشتر در منطقه انجام دهد.

