وقتی خبر سقوط بشار اسد در سطح جهانی منتشر شد، بسیاری از کارشناسان به‌سرعت پیش‌بینی کردند که حضور نظامی روسیه در سوریه پایان خواهد یافت. پایگاه هوایی حمیمیم و تأسیسات دریایی طرطوس - تنها پایگاه‌های نظامی روسیه خارج از جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی سابق - به نظر می‌رسید که سرنوشت مشابهی با رژیم سقوط کرده خواهند داشت. تصاویر ماهواره‌ای که نشان می‌داد پرسنل نظامی روسیه در حال جمع‌آوری سریع تجهیزات در حمیمیم هستند، این پیش‌بینی‌ها را تأیید می‌کرد.

این فروپاشی مسکو را غافلگیر کرد و باعث تغییر فوری روایت در رسانه‌ها و واکنش‌های رسمی روسیه شد. پخش خبری شب ۹ دسامبر در کانال اول روسیه لحن جدیدی را تعیین کرد: اگرچه تغییر سریع قدرت، غافلگیرکننده بود، آنچه واقعاً شگفت‌انگیز است فلج کامل اراده‌ای است که از سوی رهبری و ارتش سوریه نشان داده شد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، این روایت را در نشست خبری سالانه خود و برنامه مشترک «خط مستقیم» تقویت کرد و گفت: حلب به دست فقط ۳۵۰ شبه‌نظامی افتاد، درحالی‌که ۳۰ هزار سرباز دولتی و واحدهای نزدیک به ایران بدون مبارزه عقب‌نشینی کردند.

پوتین به‌سرعت اظهارات مربوط به شکست روسیه را رد کرد و تأکید کرد که مسکو عملاً اهداف خود را در سوریه محقق کرده است. او اشاره کرد که یکی از این اهداف جلوگیری از تشکیل «خلافت اسلامی» و جلوگیری از تصرف قدرت توسط تروریست‌ها بوده است. همچنین تأکید کرد که رهبری جدید دمشق نباید به‌عنوان گروه تروریستی شناخته شود. این موضع، دیپلماتیک محتاطانه‌ای بود که در مذاکرات بعدی بسیار حیاتی خواهد بود.

در ۲۰ دسامبر، اعلام شد که ژنرال نیکولای یوروف از سمت خود به‌عنوان رئیس بخش ضدجاسوسی نظامی سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) استعفا داده است. یوروف در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس در سال ۲۰۱۸، مأموریت اصلی واحد خود در سوریه را تأمین امنیت پایگاه‌های نیروی هوایی و فضایی روسیه توصیف کرده بود. او در پی افزایش عدم اطمینان نسبت به حضور نظامی روسیه در منطقه از سمت خود کناره‌گیری کرد.

در همین حال، وزیر دفاع ترکیه، یاشار گولر، معتقد است که هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی و خروج کامل روسیه مشاهده نمی‌شود. به گفته او، روسیه در حال تجمیع دارایی‌های نظامی خود از مناطق مختلف کشور به دو پایگاه یعنی پایگاه هوایی حمیمیم در لاذقیه و تأسیسات دریایی طرطوس است.

اگرچه مسکو برخی از دیپلمات‌های خود را تخلیه کرده است و دیپلمات‌های روسی به طور خصوصی در مورد احتمال خروج کامل نظامی بحث کرده‌اند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که خود بشار اسد در ۸ دسامبر، پس از سقوط آخرین پایگاه‌های نظامی رژیمش، از طریق حمیمیم با کمک روسیه فرار کرده است.

یک تصویر پیچیده در پشت پرده در حال شکل‌گیری است. به گفته نشریه اکونومیست، مذاکرات فشرده‌ای بین روسیه و هیئت تحریر الشام (HTS) در حال انجام است. هیئت تحریر الشام که به یک نیروی عمده و فراگیر در سوریه جدید تبدیل شده است. هیئت تحریر الشام، نشان داده که انعطاف‌پذیری زیادی در مورد حضور نظامی روسیه دارد.

یک منبع نزدیک به هیئت تحریر الشام و مطلع از مذاکرات گفته است: هیچ خط قرمزی وجود ندارد؛ این موضوع بر اساس منافع است، نه ایدئولوژی. هیئت تحریر الشام حفظ پایگاه‌های روسی را رد نکرده و آمادگی خود برای رعایت قرارداد اجاره ۴۹ساله بندر طرطوس که در سال ۲۰۱۷ امضا شده است را اعلام کرده است.

باتوجه‌به حمایت طولانی‌مدت روسیه از اسد این تحولات و تغییرات ممکن است پارادوکسیکال و تناقض‌آمیز به نظر برسد. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که پشت این تصمیمات منطق خاصی نهفته است. مقامات هیئت تحریر الشام با چالشی پیچیده روبه‌رو هستند. آنها به تأیید و به رسمیت شناخته‌شدن از سوی جامعه بین‌المللی نیاز دارند. تجربه انزوای طالبان در افغانستان به‌عنوان یک هشدار برای هیئت تحریر شام عمل می‌کند. حفظ پایگاه‌های روسیه می‌تواند به‌عنوان برگ چانه‌زنی برای کسب رسمیت دیپلماتیک از مسکو تبدیل شود، به‌ویژه در شرایطی که کشورهای غربی از هیئت تحریر الشام باتوجه‌به ارتباطات قبلی‌اش با القاعده احتیاط می‌کنند.

فعالیت‌های مداوم اسرائیل عامل دیگری است. حملات اخیر اسرائیل به انبارهای سلاح سوریه - نه به‌عنوان واکنشی به حملات هیئت تحریر الشام، بلکه به طور فرضی برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی علیه سرزمین‌های اسرائیل - هرچند قابل‌درک است، ممکن است هیئت تحریر الشام را به این نتیجه برساند که در ازای حفاظت در برابر حملات اسرائیل، به روسیه اجازه دهد پایگاه‌های خود را در سوریه حفظ کند.