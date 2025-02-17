سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر وزرای خارجه گروه ۷، موارد مطرح‌شده علیه ایران را نپذیرفت و آنها را غیرواقع‌بینانه دانست. وی تأکید کرد که برقراری صلح و ثبات در منطقه نیازمند همکاری کشورهای منطقه‌ است و سیاست‌های مداخله‌جویانه خارجی می‌تواند به تنش‌ها دامن بزند.

وی با اشاره به برخی اقدامات کشورهای عضو گروه ۷ در منطقه، از جمله حمایت از طرف‌های مختلف در درگیری‌های منطقه‌ای، این رویکردها را عامل مؤثری در بی‌ثباتی منطقه‌ای خواند و اظهار داشت که راه‌حل مسائل منطقه باید از طریق گفت‌وگو و همکاری میان کشورهای منطقه‌ای پیگیری شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین بر حق ایران در تقویت توان دفاعی خود مطابق با قوانین بین‌المللی تأکید کرد و اضافه کرد که ظرفیت‌های دفاعی این کشور با هدف تأمین امنیت ملی و حفظ ثبات منطقه‌ای توسعه می‌یابد.