واکنش ایران به بیانیه گروه ۷: دفاع از امنیت ملی، حق مشروع ایران است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر وزرای خارجه گروه ۷، اتهامات مطرح‌شده علیه ایران را غیرواقع‌بینانه خواند و بر لزوم همکاری منطقه‌ای برای برقراری ثبات تأکید کرد.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه / عکس: وزارت أمور خارجه ایران
17 فوریه 2025

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر وزرای خارجه گروه ۷، موارد مطرح‌شده علیه ایران را نپذیرفت و آنها را غیرواقع‌بینانه دانست. وی تأکید کرد که برقراری صلح و ثبات در منطقه نیازمند همکاری کشورهای منطقه‌ است و سیاست‌های مداخله‌جویانه خارجی می‌تواند به تنش‌ها دامن بزند.

وی با اشاره به برخی اقدامات کشورهای عضو گروه ۷ در منطقه، از جمله حمایت از طرف‌های مختلف در درگیری‌های منطقه‌ای، این رویکردها را عامل مؤثری در بی‌ثباتی منطقه‌ای خواند و اظهار داشت که راه‌حل مسائل منطقه باید از طریق گفت‌وگو و همکاری میان کشورهای منطقه‌ای پیگیری شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین بر حق ایران در تقویت توان دفاعی خود مطابق با قوانین بین‌المللی تأکید کرد و اضافه کرد که ظرفیت‌های دفاعی این کشور با هدف تأمین امنیت ملی و حفظ ثبات منطقه‌ای توسعه می‌یابد.

وی افزود که تمامی اقدامات ایران در این زمینه در چارچوب قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد و بر لزوم احترام به حق حاکمیت کشورها تأکید کرد.

در پایان، وی بر اهمیت گفت‌وگو و احترام متقابل برای حل‌وفصل مسائل منطقه‌ای تأکید کرد و خواستار اتخاذ سیاست‌هایی شد که به ثبات و امنیت منطقه کمک کند و از تشدید تنش‌ها جلوگیری نماید.

وزیران خارجه هفت کشور صنعتی متحد در گروه موسوم به هفت، روز شنبه ۲۷ بهمن در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان ارائه کمک‌های نظامی ایران به روسیه و اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران در زمینه برنامه هسته‌ای و حمایت‌های تهران از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه را محکوم کرده بودند.

