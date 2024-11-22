در سال ۱۹۵۹، کارگردان جوان و معروف به نام یاش چوپرا، اولین فیلم بلند خود با عنوان «گِل خاک» (Dhool Ka Phool) را اکران کرد. این فیلم شامل آهنگی با پیامی مهم بود: «تو نه هندو خواهی شد و نه مسلمان؛ اگر انسان واقعی باشی، به‌عنوان یک انسان رشد می‌کنی.»

Tu Hindu banega na Musalman banega, insaan ka aulad hai insaan banega

چوپرا در این فیلم به مذهب تمرکز نکرد، بلکه به‌جای آن، به مفهوم انسان بودن پرداخت که با استقبال گسترده‌ای از سوی مخاطبان روبه‌رو شد. این ترانه در آن دوران برای جامعه هند بسیار حائز اهمیت بود. کشوری که تازه از زخم‌های تقسیم سرزمین بر پایه مذهب، رهایی یافته بود.

فیلم چوپرا داستان مرد مسلمانی به نام عبدالرشید را روایت می‌کرد که از کودکی هندو مراقبت می‌کرد. تصویری مثبت از هم‌زیستی و همکاری دینی به نمایش گذاشته شده بود.

نمایش عبدالرشید به‌عنوان مردی مسلمان و مهربان، بازتابی از جامعه مسلمان هند در آن زمان بود که به‌وضوح درحال‌رشد و شکوفایی بود. حضور مسلمانان در هند با روحیه یک کشور تازه‌تأسیس همخوانی داشت، سکولار، دموکراتیک و چندفرهنگی، و این فضا موجب رشد ادبیات، شعر و فیلم‌های اجتماعی شد، فیلم‌های مانند آنارکلی (1953)، چاندوادی کی چند (1960)، مغول اعظم (1960) و پاکیزه (1972)، که در تمام آن‌ها مسلمانان به‌عنوان افراد خوب و نیکوکار به تصویر کشیده شدند.

تا دهه ۱۹۷۰، تصویر مسلمانان به‌عنوان انسان‌های خوب و نیک جزئی جدایی‌ناپذیر از روایت‌های سینمایی هند بود، فیلم معروف «آمر، اکبر، آنتونی» که در سال ۱۹۷۷ توسط مانموهان دسای ساخته شد، نمونه‌ای بارز از تنوع دینی بود. این فیلم داستان سه برادر را روایت می‌کند که در کودکی بر اثر

حادثه‌ای از هم جدا می‌شوند و هرکدام در یکی از ادیان هندوئیسم، اسلام و مسیحیت بزرگ می‌شوند. اما آنچه که آن‌ها را به هم پیوند می‌داد، احساسات انسانی مشترکشان بود. دسای این جدایی را با احساسات انسانی دوباره احیا و سه برادر را متحد می‌سازد.

تغییرات عمده در سینمای هند از دهه ۷۰

بعد از دو دهه، تصاویری مثبت از مسلمانان کم‌کم ناپدید شدند و داستان‌های جدیدی با نگاه منفی به مسلمانان به نمایش درآمدند. فیلمنامه‌ها دیگر به شخصیت‌هایی مانند عبدالرشید یا اکبر توجه نداشتند، بلکه شخصیت‌هایی مانند ابرار حق (حیوان ۲۰۲۳) را از طریق مسیری پیچیده و وابسته به واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی هند شکل می‌دادند.

یکی از نقاط اوج این تغییرات، تخریب مسجد بابری در سال ۱۹۹۲ بود، مسجدی از قرن ۱۶ در ایودیا (که به‌عنوان محل تولد خدای هندو، رام، شناخته می‌شود).

این اقدام غیرمنطقی که توسط حامیان هندووتوا انجام شد، نه‌تنها موجب شورش‌ها و ویرانی‌های دینی شد، بلکه زمینه‌ساز گسترش سیاست‌های افراطی هندو در سراسر کشور گردید. در حقیقت، این رویداد نقطه آغاز حاشیه‌نشین کردن و ضربه‌زدن به کرامت انسانی، مسلمانان در هند بود.

پس از حادثه مسجد بابری، احساسات ضد مسلمانان به سینما نیز منتقل شد و فیلم‌هایی مانند روجا (۱۹۹۲)ساخته شد.

این فیلم داستان زنی تامیلی به نام روجا را روایت می‌کند که به دنبال شوهرش، یکی از مقامات سازمان اطلاعاتی هند، می‌گردد که توسط شورشیان مسلمان در کشمیر ربوده شده است.

فیلم روجا توانست غیرمستقیم الگوهای جدیدی را در سینما معرفی کند که در آن مسلمانان به نماد همه چیزهای منفی و شیطانی تبدیل شدند. آنچه که با روجا آغاز شد، به‌سرعت گسترش یافت و مسلمانان به‌عنوان افرادی ضدملی شناخته شدند که پشت برنامه‌های پنهانی قرار دارند، خواه این برنامه‌ها ثابت شده باشد یا نه!

همچنین، آنها به‌عنوان حامیان پاکستان به تصویر کشیده شدند. مردان مسلمان در این فیلم‌ها اغلب به‌عنوان افرادی با شلوار کمیس، زن‌آزار، و تمایلات افراطی به گوشت و مسائل جنسی نمایش داده شدند.