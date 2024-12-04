در ۱۰ ماه اول سال جاری، فرودگاه‌های استانبول با جابه‌جایی بیش از ۱۰۱ میلیون مسافر، رشد ۷ درصدی در تعداد مسافران را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کردند. این افزایش شامل رشد در پروازهای بین‌المللی و داخلی بوده و تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی داشته است.

در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۲۴، دو فرودگاه اصلی استانبول یعنی فرودگاه استانبول و صبیحه گوکچن، میزبان ۱۰۱ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۲۶۵ مسافر بوده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رشد ۷ درصدی در تعداد مسافران نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و بیانگر افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی از طریق این دو مرکز مهم حمل‌ونقل ترکیه است.

عملکرد فرودگاه استانبول در سال جاری



بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی اداره کل فرودگاه‌های دولتی ترکیه (DHMİ)، فرودگاه استانبول که یکی از شلوغ‌ترین و مهم‌ترین فرودگاه‌های جهان به شمار می‌رود، در این بازه زمانی پذیرای ۶۷ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۹۳۲ مسافر بوده است. از این تعداد، ۱۴ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۸۸ نفر در پروازهای داخلی و ۵۲ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۷۴۴ نفر در پروازهای بین‌المللی جابه‌جا شده‌اند.

مقایسه این آمار با سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد کل مسافران این فرودگاه در سال جاری، با افزایش ۳ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۱۱ نفری مواجه بوده است. هرچند تعداد مسافران داخلی نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته، تعداد مسافران بین‌المللی با رشد ۸ درصدی همراه بوده است. در مجموع، تعداد کل مسافران فرودگاه استانبول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.

رشد ۱۲ درصدی مسافران در فرودگاه صبیحه گوکچن



فرودگاه صبیحه گوکچن نیز در ۱۰ ماه نخست سال جاری عملکرد موفقی از خود نشان داده است. در این مدت، ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۳۳ نفر از این فرودگاه استفاده کرده‌اند که شامل ۱۶ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۹۴۸ مسافر در پروازهای داخلی و ۱۸ میلیون و ۸۶ هزار و ۳۸۵ مسافر در پروازهای بین‌المللی بوده است.