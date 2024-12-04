در ۱۰ ماه اول سال جاری، فرودگاههای استانبول با جابهجایی بیش از ۱۰۱ میلیون مسافر، رشد ۷ درصدی در تعداد مسافران را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کردند. این افزایش شامل رشد در پروازهای بینالمللی و داخلی بوده و تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکتهای هواپیمایی داشته است.
در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۲۴، دو فرودگاه اصلی استانبول یعنی فرودگاه استانبول و صبیحه گوکچن، میزبان ۱۰۱ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۲۶۵ مسافر بودهاند. این آمار نشاندهنده رشد ۷ درصدی در تعداد مسافران نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و بیانگر افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی از طریق این دو مرکز مهم حملونقل ترکیه است.
عملکرد فرودگاه استانبول در سال جاری
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی اداره کل فرودگاههای دولتی ترکیه (DHMİ)، فرودگاه استانبول که یکی از شلوغترین و مهمترین فرودگاههای جهان به شمار میرود، در این بازه زمانی پذیرای ۶۷ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۹۳۲ مسافر بوده است. از این تعداد، ۱۴ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۸۸ نفر در پروازهای داخلی و ۵۲ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۷۴۴ نفر در پروازهای بینالمللی جابهجا شدهاند.
مقایسه این آمار با سال گذشته نشان میدهد که تعداد کل مسافران این فرودگاه در سال جاری، با افزایش ۳ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۱۱ نفری مواجه بوده است. هرچند تعداد مسافران داخلی نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته، تعداد مسافران بینالمللی با رشد ۸ درصدی همراه بوده است. در مجموع، تعداد کل مسافران فرودگاه استانبول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.
رشد ۱۲ درصدی مسافران در فرودگاه صبیحه گوکچن
فرودگاه صبیحه گوکچن نیز در ۱۰ ماه نخست سال جاری عملکرد موفقی از خود نشان داده است. در این مدت، ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۳۳ نفر از این فرودگاه استفاده کردهاند که شامل ۱۶ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۹۴۸ مسافر در پروازهای داخلی و ۱۸ میلیون و ۸۶ هزار و ۳۸۵ مسافر در پروازهای بینالمللی بوده است.
این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد کل مسافران این فرودگاه ۳۰ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۷۲۲ نفر بود، افزایش ۳ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۶۱۱ نفری را نشان میدهد. در این میان، تعداد مسافران داخلی ۱ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۲۱۶ نفر و تعداد مسافران بینالمللی ۱ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۳۹۵ نفر افزایش یافته است. در مجموع، رشد تعداد مسافران فرودگاه صبیحه گوکچن در این بازه زمانی ۱۲ درصد بوده است.
رشد بارز و تقویت جایگاه استانبول
در مجموع، دو فرودگاه استانبول در ۱۰ ماه نخست سال جاری میزبان ۳۱ میلیون و ۶۸ هزار و ۱۳۶ مسافر داخلی و ۷۰ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۱۲۹ مسافر بینالمللی بودهاند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد کل مسافران از این دو فرودگاه ۹۵ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۴۳ نفر بود، افزایش ۶ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۱۲۲ نفری را نشان میدهد.
آمار منتشرشده بیانگر آن است که فرودگاههای استانبول نقش کلیدی در صنعت هوانوردی ترکیه ایفا میکنند و همچنان بهعنوان مراکز مهمی برای اتصال به مقاصد داخلی و بینالمللی عمل میکنند.
افزایش تعداد مسافران در فرودگاههای استانبول، تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکتهای هواپیمایی نیز داشته است. رشد تقاضا برای سفرهای بینالمللی از طریق این فرودگاهها نشاندهنده جذابیت ترکیه بهعنوان یک مقصد گردشگری و همچنین اهمیت استانبول بهعنوان یک مرکز حملونقل بینالمللی است.
باتوجهبه افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی و توسعه مداوم زیرساختهای فرودگاهی، انتظار میرود تعداد مسافران فرودگاههای استانبول در ماههای آتی نیز روند صعودی خود را حفظ کند. عملکرد مثبت این فرودگاهها، نقشی کلیدی در تثبیت جایگاه استانبول بهعنوان یک مرکز اصلی حملونقل هوایی در سطح منطقهای و بینالمللی ایفا میکند.