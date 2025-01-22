سیاست
امضای همکاری آموزشی برای توسعه مهارت‌های فناوری میان ترکیه و موریتانی
بنیاد تیم فناوری ترکیه از امضای پروتکل همکاری با وزارت آموزش حرفه‌ای و صنایع‌دستی موریتانی برای توسعه مهارت‌های فناوری نسل جوان در نواکشوت خبر داد.
22 ژانویه 2025

بنیاد تیم فناوری ترکیه تی۳ (T3 Vakfı)، در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که همکاری آموزشی میان وزارت آموزش حرفه‌ای و صنایع‌دستی موریتانی و مرکز بیلیم نواکشوت (وابسته به این بنیاد) برای توسعه مهارت‌های فناوری نسل جوان در پایتخت موریتانی، نواکشوت، به امضا رسیده است.

در این پست آمده است: بنیاد فناوری ترکیه به‌عنوان نماینده تیم فناوری ترکیه، پل‌های علمی و فناوری میان ترکیه و آفریقا خواهد ساخت.

این بنیاد همچنین افزود: مراسم امضای همکاری آموزشی میان وزارت آموزش حرفه‌ای و صنایع‌دستی موریتانی و مرکز بیلیم نواکشوت، برای توسعه مهارت‌های فناوری نسل جوان، تحت نظارت نخست‌وزیر موریتانی، مختار ولد اجای، برگزار شد.

