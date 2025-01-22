22 ژانویه 2025
بنیاد تیم فناوری ترکیه تی۳ (T3 Vakfı)، در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که همکاری آموزشی میان وزارت آموزش حرفهای و صنایعدستی موریتانی و مرکز بیلیم نواکشوت (وابسته به این بنیاد) برای توسعه مهارتهای فناوری نسل جوان در پایتخت موریتانی، نواکشوت، به امضا رسیده است.
در این پست آمده است: بنیاد فناوری ترکیه بهعنوان نماینده تیم فناوری ترکیه، پلهای علمی و فناوری میان ترکیه و آفریقا خواهد ساخت.
این بنیاد همچنین افزود: مراسم امضای همکاری آموزشی میان وزارت آموزش حرفهای و صنایعدستی موریتانی و مرکز بیلیم نواکشوت، برای توسعه مهارتهای فناوری نسل جوان، تحت نظارت نخستوزیر موریتانی، مختار ولد اجای، برگزار شد.