بنیاد تیم فناوری ترکیه تی۳ (T3 Vakfı)، در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که همکاری آموزشی میان وزارت آموزش حرفه‌ای و صنایع‌دستی موریتانی و مرکز بیلیم نواکشوت (وابسته به این بنیاد) برای توسعه مهارت‌های فناوری نسل جوان در پایتخت موریتانی، نواکشوت، به امضا رسیده است.

در این پست آمده است: بنیاد فناوری ترکیه به‌عنوان نماینده تیم فناوری ترکیه، پل‌های علمی و فناوری میان ترکیه و آفریقا خواهد ساخت.