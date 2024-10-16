در سال‌های اخیر، ترکیه در زمینه تولید داخلی و ملی در صنایع نظامی خود پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است که این پیشرفت‌ها باعث کاهش نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی شده است.

بر اساس داده‌های مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ با افزایش هزینه‌های دفاعی خود تلاش کرد تا قدرت منطقه‌ای و جهانی‌اش را تقویت کند. اما با توسعه صنعت دفاعی بومی، نسبت این هزینه‌ها به رشد اقتصادی کاهش یافت. در سال ۲۰۰۱، ترکیه ۷.۲ میلیارد دلار به بخش دفاع اختصاص داد که ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شد. در آن زمان، صنعت دفاعی ترکیه به‌شدت وابسته به واردات بود و با هزینه‌های سنگینی مواجه بود. در سال ۲۰۰۲، این نسبت به ۳.۸ درصد افزایش یافت، اما با افزایش ظرفیت تولید داخلی، این نسبت در سال‌های بعد کاهش پیدا کرد.

تا سال ۲۰۲۳، هزینه‌های دفاعی ترکیه به ۱۷ میلیارد دلار افزایش یافت، اما این هزینه‌ها تنها ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. این کاهش به دلیل استفاده گسترده از فناوری‌های داخلی در حوزه دفاع بود که باعث کاهش هزینه‌های اقتصادی و کاهش فشار مالی بر بودجه عمومی شد.

روند ملی‌سازی صنعت دفاعی