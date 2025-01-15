سیاست
2 دقیقه خواندن
از سرگیری پروازهای ترکیش ایرلاینز به بنغازی پس از یک دهه وقفه
پس از ۱۰ سال وقفه، ترکیش ایرلاینز پروازهای خود از استانبول به بنغازی، شهر شمال شرقی لیبی، را دوباره از سر گرفت.
از سرگیری پروازهای ترکیش ایرلاینز به بنغازی پس از یک دهه وقفه
عکس : AA
15 ژانویه 2025

پس از یک وقفه ۱۰‌ساله، ترکیش ایرلاینز پروازهای خود از استانبول به بنغازی در شمال شرقی لیبی را دوباره از سر گرفت. این پروازها که سه بار در هفته به‌طور منظم انجام خواهد شد، برای نخستین بار در ماه می ۲۰۰۹ آغاز و تا ژانویه ۲۰۱۵ ادامه داشت، اما به‌دلیل شرایط سیاسی و وضعیت امنیتی در لیبی متوقف شد. اکنون پس از یک دهه، شرکت هواپیمایی ملی ترکیه تصمیم به از سرگیری این پروازها گرفته است.

عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، با اعلام اینکه ترکیش ایرلاینز از روز سه‌شنبه پروازهای خود به بنغازی را از سر گرفته است، افزود که این پروازها سه بار در هفته انجام خواهد شد. وی همچنین تصریح کرد که این اقدام بخشی از تلاش ترکیه برای بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور به‌منظور تقویت صنعت هوانوردی و گسترش دسترسی به بازارهای جهانی است.

اورال‌اوغلو در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد که طی سال‌های اخیر ترکیه در حوزه هوانوردی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است و افزود: ما ترکیه را به یکی از بزرگترین شبکه‌های پروازی جهان تبدیل کرده‌ایم.

مطالب پیشنهادی

وی همچنین افزود که در ۲۲ سال گذشته، ۳۲ فرودگاه جدید در ترکیه ساخته شده است که این امر باعث شده ترکیه به ۵۸ مقصد داخلی و ۳۴۹ مقصد بین‌المللی دسترسی هوایی داشته باشد.

وزیر حمل‌ونقل ترکیه همچنین به سایر تحولات مهم در شبکه پروازی ترکیش ایرلاینز اشاره کرد. او از از سرگیری پروازهای این شرکت به سانتیاگو در شیلی در دسامبر ۲۰۲۴ خبر داد و افزود: پروازهای جدیدی در مسیر استانبول - کوالالامپور - سیدنی نیز از اوایل دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us