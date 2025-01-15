پس از یک وقفه ۱۰‌ساله، ترکیش ایرلاینز پروازهای خود از استانبول به بنغازی در شمال شرقی لیبی را دوباره از سر گرفت. این پروازها که سه بار در هفته به‌طور منظم انجام خواهد شد، برای نخستین بار در ماه می ۲۰۰۹ آغاز و تا ژانویه ۲۰۱۵ ادامه داشت، اما به‌دلیل شرایط سیاسی و وضعیت امنیتی در لیبی متوقف شد. اکنون پس از یک دهه، شرکت هواپیمایی ملی ترکیه تصمیم به از سرگیری این پروازها گرفته است.

عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، با اعلام اینکه ترکیش ایرلاینز از روز سه‌شنبه پروازهای خود به بنغازی را از سر گرفته است، افزود که این پروازها سه بار در هفته انجام خواهد شد. وی همچنین تصریح کرد که این اقدام بخشی از تلاش ترکیه برای بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور به‌منظور تقویت صنعت هوانوردی و گسترش دسترسی به بازارهای جهانی است.

اورال‌اوغلو در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد که طی سال‌های اخیر ترکیه در حوزه هوانوردی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است و افزود: ما ترکیه را به یکی از بزرگترین شبکه‌های پروازی جهان تبدیل کرده‌ایم.