دو سال از وقوع زلزله مهیب ۶ فوریه ۲۰۲۳ که به‌عنوان «فاجعه قرن» شناخته می‌شود، می‌گذرد. این زلزله ویرانگر ۱۱ استان ترکیه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و موجب خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، واحدهای مسکونی و تجاری، اماکن عمومی، تاریخی و طبیعی شد.

بر اساس اعلام مقامات، این حادثه ۱۴ میلیون نفر را متأثر کرد و منجر به تخریب ۶۲ شهرستان و ۱۰,۱۹۰ روستا شد. استان‌های قهرمان‌مرعش، آدانا، غازی‌عینتاب، ملطیه، آدی‌یامان، دیاربکر، الازیغ، شانلی‌اورفه، کیلیس، حاتای و عثمانیه بیشترین آسیب را متحمل شدند.

دولت ترکیه در ساعات اولیه به سرعت پروژه‌های بازسازی را آغاز کرد و تاکنون صدها هزار واحد مسکونی و تجاری احداث شده است.

این فرآیند با همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، اداره توسعه مسکن ترکیه (TOKİ)، شرکت املاک کنوت (Emlak Konut GYO)، اداره کل بانک‌های دولتی (İLBANK) در حال اجرا است.

درحالی که دوسال از وقوع این فاجعه میگذرد، ترکیه همچنان در مسیر بازسازی و اسکان زلزله‌زدگان قرار دارد. طبق آخرین آمار، تاکنون ۴۵ درصد از واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی‌شده تحویل داده شده است.

در همین راستا، در مراسمی که با حضور رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در شهر ملطیه برگزار شد، کلید ۲۰۱ هزارمین واحد به یکی از شهروندان زلزله‌زده تحویل داده شد.

بر اساس گزارش وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، تاکنون ۱۶۹,۱۷۱ واحد مسکونی، ۱۴۹ فروشگاه تجاری و ۳۲,۲۶۰ خانه روستایی ساخته و تحویل شده است.

دولت ترکیه متعهد شده است تا پایان سال ۲۰۲۵ در مجموع ۴۵۲,۹۸۳ واحد مستقل را تکمیل و تحویل دهد. این برنامه شامل ۳۵۸,۸۵۹ واحد مسکونی، ۳۱,۳۰۷ فروشگاه تجاری و ۶۲,۸۱۷ خانه روستایی خواهد بود.

به گفته مراد کوروم، وزیر محیط زیست ، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه بیش از ۱۸۲,۰۰۰ مهندس و کارگر در ۱۱ استان، ۱۷۴ منطقه و ۱۹۰۰ کارگاه ساختمانی در حال فعالیت هستند تا روند بازسازی با سرعت ادامه یابد.

در همین راستا، دولت ترکیه تاکنون بیش از ۷۵ میلیارد دلار (بیش از ۲.۶ تریلیون لیر ترکیه) برای بازسازی این مناطق هزینه کرده است و ۵۸۴ میلیارد لیره از بودجه سال ۲۰۲۵ نیز به این پروژه‌ها اختصاص یافته است.