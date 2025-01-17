دونالد ترامپ تنها چند روز با تصدی ریاست‌جمهوری ایالات متحده به‌عنوان چهل‌و‌هفتمین رئیس‌جمهور این کشور فاصله دارد. اما صدای طبل جنگی او، از هم‌اکنون در دالان‌های قدرت پکن طنین‌انداز شده و امواجی از شوک را در سراسر جهان ایجاد کرده است.

افزایش فشار ترامپ بر چین، همه مولفه‌های یک جنگ سرد در حال گسترش میان واشنگتن و پکن، یعنی دو ابرقدرت بزرگ امروز جهان را دارد.

تبیین تنش‌های آمریکا و چین تحت عنوان «جنگ سرد» ممکن است در نگاه اول دور از ذهن به نظر برسد. اما اگر به عمق مسائل نگاه کنیم، شباهت‌های غیرقابل انکاری با جنگ سرد ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در دوره پس از جنگ جهانی دوم قابل مشاهده است.

مدتی پس از شکست جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر، ترامپ اعلام کرد که رقابت تجاری چندجبهه‌ای به راه خواهد انداخت که هدف کلی آن حمایت از اقتصاد ایالات متحده و به‌ویژه محدود کردن چین است.

او اعلام کرد که تعرفه‌های سنگینی بر چین، مکزیک، کانادا و هند وضع خواهد کرد. خیلی زود، اتحادیه اروپا هم به فهرست اهدافش اضافه شد. همچنین تهدید کرد که اتحادیه اروپا باید نفت و گاز بیشتری از ایالات متحده بخرد، در غیر این صورت با تعرفه‌ها روبه‌رو خواهد شد.

ترامپ پس از اعلام طرح تعرفه‌ها، با لحنی تهدیدآمیز در مورد سایر اهداف خود صحبت کرد و گفت که می‌خواهد ایالات متحده کنترل کانال پاناما، کانادا و گرینلند را در دست بگیرد.

اما او به طور خاص در مورد چین سخت‌گیرانه عمل کرده و اعلام کرد که اگر پکن اقدامی برای جلوگیری از ورود فنتانیل (داروی ممنوعه)، به خاک ایالات متحده انجام ندهد، تعرفه‌های وارداتی ۱۰ درصدی اضافی بر تعرفه‌های کنونی به چین تحمیل خواهد شد.

صادرات؛ اساس رشد اقتصادی چین

اما چرا ترامپ با این شدت بر اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات چین به آمریکا تمرکز کرده است؟ چرا ترامپ تنها به مسائل تجاری توجه دارد؟

پاسخ به این سوال در برخی آمارها نهفته است که نشان می‌دهد چین به‌سرعت در حال گسترش نفوذ خود بر اقتصاد ایالات متحده است و سایه‌اش بر این اقتصاد روز‌به‌روز طولانی‌تر، بزرگ‌تر و تاریک‌تر می‌شود.

در دهه‌های اخیر، چین نشان داده که در مسیر تبدیل شدن به بزرگ‌ترین ابرقدرت اقتصادی جهان قرار دارد و این تغییر ممکن است زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، اتفاق بیفتد.

چه عاملی باعث نگرانی واشنگتن نسبت به رشد اقتصادی چین شده است؟ پاسخ این سوال در مدیریت هوشمندانه چین در تجارت بین‌المللی نهفته است. به طور خاص، پکن توانایی خاصی در پیروزی‌های مداوم و پیوسته در رقابت‌های صادراتی با ایالات متحده دارد.

در سال‌های اخیر، ایالات متحده با مشکلات مالی بزرگ در تجارت خود با چین مواجه بوده است، به طوری که کسری‌های تجاری قابل‌توجهی داشته است.

در سال ۲۰۲۳، کسری تجاری ایالات متحده با چین به ۴.۲۷۹ میلیارد دلار رسید. صادرات چین به ایالات متحده به ارزش ۲.۴۲۷ میلیارد دلار، به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از صادرات ایالات متحده به چین بود که تنها ۱۴۷.۸ میلیارد دلار ارزش داشت.

این نکته به‌وضوح مشخص است که در سال ۲۰۲۳، چین با مازاد تجاری ۸۲۳ میلیارد دلار، رکوردی بی‌سابقه ثبت کرد که از هر کشور دیگری در جهان بالاتر بود. این رقم تقریباً چهار برابر بیشتر از آلمان با مازاد تجاری ۲۲۶ میلیارد دلار است. در مقابل، ایالات متحده در سال گذشته با کسری تجاری ۱.۱۵ تریلیون دلاری مواجه شد. از زمانی که چین در سال ۱۹۷۹ درهای اقتصاد خود را به روی جهان گشود، صادرات این کشور از ۱۴ میلیارد دلار به ۵.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۸ رسید.

امروزه، سه بازار بزرگ صادراتی چین شامل ایالات متحده، کشورهای اتحادیه اروپا و بلوک آسیای جنوب شرقی هستند. چین عمدتاً کالاهایی مانند رایانه‌ها و لوازم جانبی، تلفن‌های همراه، تجهیزات پخش، وسایل حمل‌و‌نقل، پوشاک و اقلام خانگی به این بازارها صادر می‌کند.

این موارد به‌وضوح نشان می‌دهد که چرا تیم ترامپ در تلاش است تا جنگ تجاری ۲۰۱۸ خود را با چین از نو آغاز کند. چین به آرامی در حال پیروزی در جنگ و رقابت صادراتی علیه ایالات متحده است. در‌حالی‌که آمریکا، کشوری است که همیشه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت جهانی معرفی می‌کند.

این موضوع، بزرگ‌ترین آسیب را به ایالات متحده وارد می‌کند. به همین دلیل است که جنگ تعرفه‌ها دوباره آغاز شده است که تلاشی برای متوقف کردن پیشرفت چین در تجارت جهانی محسوب می‌شود.

بازگشت جنگ سرد

پس از پایان جنگ جهانی دوم، جورج اورول اصطلاح «جنگ سرد» را در ستون روزنامه‌ای در سال ۱۹۴۵ مطرح کرد. کمی بعد، جهان شاهد جنگ سرد طولانی‌ بود که در آن بلوک غرب تحت رهبری ایالات متحده در مقابل بلوک شرق تحت رهبری اتحاد جماهیر شوروی از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۱ قرار گرفت.

حال به دسامبر ۲۰۲۳ می‌رسیم. گیتا گوپینات، نخستین معاون مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که جهان وارد دوره‌ای از جنگ سرد دوم شده است. او گفت که جنگ سرد ایالات متحده و چین می‌تواند تریلیون‌ها دلار از اقتصاد جهانی کاهش دهد، به‌طوری‌که این رقم به حدود ۷ تریلیون دلار می‌رسد.

رهبران ایالات متحده و چین هنوز از به‌کار بردن اصطلاح جنگ سرد در مورد این رویارویی خودداری کرده‌اند، اما کارشناسان سیاست خارجی از هر دو طرف اذعان دارند که این یک سناریو واقعی است.

در دوران جنگ سرد، بلوک غرب در مقابل بلوک شرق قرار گرفت. بلوک غرب شامل کشورهای تحت رهبری ایالات متحده از‌جمله کشورهای عضو ناتو و بیشتر کشورهای اروپای غربی بود. بلوک شرق تحت رهبری اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت و کشورهای غیرغربی دیگری از‌جمله چین را نیز در بر می‌گرفت.

به طور نظری، جنگ سرد براساس مبارزه ایدئولوژیک بین سرمایه‌داری غربی و کمونیسم شوروی بود. اما هدف اصلی این درگیری‌ها، کنترل بر منظره اقتصادی جهانی بود.

تنش‌های کنونی ایالات متحده و چین، به‌ویژه از زمان جنگ تجاری نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در ۲۰۱۸، شباهت‌های زیادی به آن جنگ سرد دارد. در این جنگ سرد جدید، بلوک غرب تحت رهبری ایالات متحده در مقابل بلوک شرقی قرار‌گرفته که شامل کشورهای جنوب جهانی نیز می‌شود. چین رهبری این بلوک را بر عهده‌دارد و روسیه به‌عنوان شریک اصلی آن در نظر گرفته می‌شود.