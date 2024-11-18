«بارس»، سگ رباتیک مسلح ترکیهای در مسابقات بینالمللی تکتیراندازی در ازمیر با حضور ۴۰ تیم از ۱۸ کشور، توانست با دقت بالای شلیکهای خود، توانمندیهای خود را به نمایش بگذارد. این ربات که با استفاده از فناوریهای پیشرفته طراحی شده، در حضور ناظران داخلی و خارجی موفق شد اهداف خود را با دقت بالا هدفگیری و مورد اصابت قرار دهد.
سگ رباتیک مسلح ترکیهای در مسابقات بینالمللی تکتیراندازی
در مسابقات بینالمللی تکتیراندازی «بوران-۶» که برای اولینبار توسط فرماندهی کل ژاندارمری ترکیه و در سطح جهانی برگزار میشود، سگ رباتیک مسلح «بارس» توانست با بهرهگیری از فناوریهای جدید، تواناییهای خود در هدفگیری و شلیک دقیق را به نمایش بگذارد. این مسابقات در منطقه فوجه ازمیر و با حضور ۴۰ تیم از ۱۸ کشور جهان برگزار میشود و فرصتی برای ارزیابی تجهیزات و فناوریهای پیشرفته دفاعی فراهم کرده است.
ربات «بارس» که با همکاری شرکتهای ترکیهای فعال در زمینه رباتیک و فناوریهای نظامی طراحی و تولید شده، با استفاده از تفنگهای ملی «MPT-55» و «MPT-76»، شلیکهای دقیقی در فواصل ۲۵۰ تا ۶۰۰ متری به اهداف ازپیشتعیینشده انجام داد. این سگ رباتیک به سیستمهای تشخیص هدف الکترواپتیکی و قابلیتهای محاسبه بالستیک مجهز است که به آن امکان میدهد تا با دقت بالا روی اهداف متمرکز شود و شلیکهای مؤثری انجام دهد. این عملکرد موردتوجه ناظران داخلی و خارجی حاضر در مسابقات قرار گرفت.
سگ رباتیک «بارس» در ادامه مسیر توسعه، پس از موفقیت در این آزمایشها، برنامهریزی شده است که بهعنوان یک سامانه پیشرفتهتر به خودروهای زمینی خودمختار نیز متصل شود و برای نیازهای امنیتی گستردهتر در ترکیه آماده گردد.
مسابقات تکتیراندازی «بوران-۶» همچنان در میدان تیراندازی ژاندارمری فوجه ادامه دارد و در روزهای آینده، تیمهای شرکتکننده به رقابت خود در این میدان ادامه خواهند داد.