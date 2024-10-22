ترکیه در تلاش است تا سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق خود را تا سال ۲۰۲۵ به ۴۷.۸ درصد برساند. در همین راستا، پروژه‌هایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و آبی در دست اجرا دارد. این گام به‌منظور کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت امنیت انرژی کشور برداشته می‌شود. انتظار می‌رود سهم انرژی‌های تجدیدپذیر که در سال گذشته ۴۲.۷ درصد بوده، تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۵ درصد برسد.

برنامه ترکیه برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیه از اولویت‌های اساسی این کشور به شمار می‌رود. در این راستا، برنامه‌هایی برای گسترش استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و آبی تدوین شده است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به ۲۲۶۰۰ مگاوات، نیروگاه‌های بادی به ۱۴۸۰۰ مگاوات و نیروگاه‌های آبی به ۳۲۳۹۵ مگاوات برسد. این افزایش ظرفیت به ترکیه در دستیابی به اهداف خود در زمینه تولید انرژی پاک و پایدار کمک خواهد کرد.