سیاست
3 دقیقه خواندن
هدف‌گذاری ترکیه برای ۴۷.۸ درصد از تولید برق با انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۲۰۲۵
ترکیه با هدف افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق خود تا سال ۲۰۲۵ به ۴۷.۸ درصد، پروژه‌های گسترده‌ای در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و آبی اجرا می‌کند. این اقدامات با هدف کاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی و ارتقای امنیت انرژی کشور در حال انجام است.
هدف‌گذاری ترکیه برای ۴۷.۸ درصد از تولید برق با انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۲۰۲۵
پروژه نیروگاه خورشیدی شرکت انرژِی‌سا / عکس: AA
22 اکتبر 2024

ترکیه در تلاش است تا سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق خود را تا سال ۲۰۲۵ به ۴۷.۸ درصد برساند. در همین راستا، پروژه‌هایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و آبی در دست اجرا دارد. این گام به‌منظور کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت امنیت انرژی کشور برداشته می‌شود. انتظار می‌رود سهم انرژی‌های تجدیدپذیر که در سال گذشته ۴۲.۷ درصد بوده، تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۵ درصد برسد.

برنامه ترکیه برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیه از اولویت‌های اساسی این کشور به شمار می‌رود. در این راستا، برنامه‌هایی برای گسترش استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و آبی تدوین شده است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به ۲۲۶۰۰ مگاوات، نیروگاه‌های بادی به ۱۴۸۰۰ مگاوات و نیروگاه‌های آبی به ۳۲۳۹۵ مگاوات برسد. این افزایش ظرفیت به ترکیه در دستیابی به اهداف خود در زمینه تولید انرژی پاک و پایدار کمک خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

علاوه بر این، ترکیه به دنبال کاهش سهم گاز طبیعی در تولید برق است. هدف این کشور کاهش سهم گاز طبیعی به ۲۰.۷ درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ و به ۱۸.۹ درصد تا سال ۲۰۲۵ است. این اقدام نه‌تنها به کاهش وابستگی به انرژی خارجی کمک می‌کند، بلکه به حفظ منابع طبیعی نیز می‌انجامد.

یکی از چالش‌های پیش‌روی ترکیه در این مسیر، بهبود زیرساخت‌های انرژی و کاهش تلفات در انتقال و توزیع برق است. وزارت انرژی ترکیه در تلاش است تا نرخ تلفات در انتقال برق را به ۱.۹۸ درصد تا پایان سال جاری و ۱.۹۶ درصد تا سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. این اقدامات می‌تواند به افزایش کارایی سیستم‌های انرژی کشور کمک کند و به تأمین انرژی پایدار و مطمئن برای آینده ترکیه منجر شود.

در راستای این اهداف، ترکیه به توسعه بهره‌وری انرژی نیز توجه ویژه‌ای دارد. برنامه‌ریزی برای افزایش استفاده از فناوری‌های جدید، از جمله لامپ‌های LED در تأسیسات روشنایی عمومی، می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های انرژی کمک کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us