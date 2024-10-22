ترکیه در تلاش است تا سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق خود را تا سال ۲۰۲۵ به ۴۷.۸ درصد برساند. در همین راستا، پروژههایی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی، بادی و آبی در دست اجرا دارد. این گام بهمنظور کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت امنیت انرژی کشور برداشته میشود. انتظار میرود سهم انرژیهای تجدیدپذیر که در سال گذشته ۴۲.۷ درصد بوده، تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۵ درصد برسد.
برنامه ترکیه برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیه از اولویتهای اساسی این کشور به شمار میرود. در این راستا، برنامههایی برای گسترش استفاده از نیروگاههای خورشیدی، بادی و آبی تدوین شده است. پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۲۵، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به ۲۲۶۰۰ مگاوات، نیروگاههای بادی به ۱۴۸۰۰ مگاوات و نیروگاههای آبی به ۳۲۳۹۵ مگاوات برسد. این افزایش ظرفیت به ترکیه در دستیابی به اهداف خود در زمینه تولید انرژی پاک و پایدار کمک خواهد کرد.
علاوه بر این، ترکیه به دنبال کاهش سهم گاز طبیعی در تولید برق است. هدف این کشور کاهش سهم گاز طبیعی به ۲۰.۷ درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ و به ۱۸.۹ درصد تا سال ۲۰۲۵ است. این اقدام نهتنها به کاهش وابستگی به انرژی خارجی کمک میکند، بلکه به حفظ منابع طبیعی نیز میانجامد.
یکی از چالشهای پیشروی ترکیه در این مسیر، بهبود زیرساختهای انرژی و کاهش تلفات در انتقال و توزیع برق است. وزارت انرژی ترکیه در تلاش است تا نرخ تلفات در انتقال برق را به ۱.۹۸ درصد تا پایان سال جاری و ۱.۹۶ درصد تا سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. این اقدامات میتواند به افزایش کارایی سیستمهای انرژی کشور کمک کند و به تأمین انرژی پایدار و مطمئن برای آینده ترکیه منجر شود.
در راستای این اهداف، ترکیه به توسعه بهرهوری انرژی نیز توجه ویژهای دارد. برنامهریزی برای افزایش استفاده از فناوریهای جدید، از جمله لامپهای LED در تأسیسات روشنایی عمومی، میتواند به صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش هزینههای انرژی کمک کند.