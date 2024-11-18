نوزدهمین اجلاس سران گروه-۲۰ با موضوع «ساختن جهانی عادل و سیارهای پایدار» در روزهای دوشنبه و سهشنبه (۱۸ و ۱۹ نوامبر )در شهر ریو دو ژانیرو برزیل برگزار میشود.
شهر ریو دو ژانیرو در جریان این اجلاس میزبان رهبران ۱۹ کشور عضو گروه-۲۰ و نمایندگان اتحادیه اروپا خواهد بود. این اجلاس با استقبال لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل از سران حاضر از جمله رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه امروز دوشنبه ۱۸ نوامبر آغاز خواهد شد.
پس از مراسم استقبال و عکس یادگاری، ائتلاف جهانی علیه گرسنگی و فقر معرفی خواهد شد و کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی مشارکتکننده اعلام میشوند. سپس رهبران در جلسهای با محوریت مشارکت اجتماعی و مبارزه با گرسنگی و فقر شرکت خواهند کرد و سخنرانی خواهند داشت.
در روز دوم نوزدهمین اجلاس گروه-۲۰، نشست «توسعه پایدار و انتقال انرژی» برگزار خواهد شد. پس از جلسه اختتامیه، برزیل ریاست دورهای این گروه را به آفریقای جنوبی واگذار خواهد کرد.
لازم به ذکر است که اعضای گروه-۲۰ شامل ترکیه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، اندونزی، فرانسه، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، هند، انگلستان، ایتالیا، ژاپن، کانادا، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی و کمیسیون اتحادیه اروپا هستند. این گروه هر ساله با عنوان رسمی «اجلاس سران درباره بازارهای مالی و اقتصاد جهانی» گردهمایی سالانه خود را برگزار میکند.