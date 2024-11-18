در روز دوم نوزدهمین اجلاس گروه-۲۰، نشست «توسعه پایدار و انتقال انرژی» برگزار خواهد شد. پس از جلسه اختتامیه، برزیل ریاست دوره‌ای این گروه را به آفریقای جنوبی واگذار خواهد کرد.

لازم به ذکر است که اعضای گروه-۲۰ شامل ترکیه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، اندونزی، فرانسه، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، هند، انگلستان، ایتالیا، ژاپن، کانادا، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی و کمیسیون اتحادیه اروپا هستند. این گروه هر ساله با عنوان رسمی «اجلاس سران درباره بازارهای مالی و اقتصاد جهانی» گردهمایی سالانه خود را برگزار می‌کند.