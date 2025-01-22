وزیر امور خارجه فرانسه، ژان نوئل بارو، روز سهشنبه، ۲۱ ژانویه، در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که قوه قضائیه فرانسه حکم بازداشت بشار اسد، را صادر کرده است.
وی تاکید کرد: جنایات رژیم اسد که وحشتهای آن در زندان صیدنایا مشهود بود، نباید بدون مجازات باقی بماند. فرانسه به تلاشهای خود برای تضمین اجرای عدالت برای مردم سوریه ادامه خواهد داد.
بر اساس بیانیه دفتر دادستانی کل فرانسه در امور مبارزه با تروریسم، این دفتر در تاریخ ۱۶ ژانویه سالجاری درخواست صدور حکم بازداشت علیه بشار اسد را مطرح کرده است. این درخواست به اتهام دستداشتن اسد در جنایات جنگی، ازجمله قتل و حملات عمدی علیه غیرنظامیان، ارائهشده است.
این اقدام همچنین در چارچوب تحقیقاتی انجام شده که درباره مرگ یک شهروند فرانسوی با اصالت سوریهای در سال ۲۰۱۷ در سوریه آغاز شده بود.
پیشتر، در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، قوه قضائیه فرانسه حکم بازداشت دیگری علیه بشار اسد به اتهام همدستی در جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، بهویژه در حملات شیمیایی در غوطه شرقی سوریه در سال ۲۰۱۳، صادر کرده بود.