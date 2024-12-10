به گزارش وزارت فرهنگ آذربایجان، چهارمین نشست کمیسیون مشترک فرهنگ ترکیه - آذربایجان با ریاست باتوهان مومجو، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه و فرید جعفروف، معاون وزیر فرهنگ آذربایجان در باکو برگزار شد.

در این نشست، امکان‌های همکاری میان دو کشور بررسی شده و مباحث مختلفی از جمله میراث فرهنگی، میراث فرهنگی ناملموس، سینما و سایر حوزه‌های دیداری و شنیداری، موزه‌داری، صنعت کتاب، تئاتر و صنایع فرهنگی خلاقانه موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت .