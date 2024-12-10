10 دسامبر 2024
به گزارش وزارت فرهنگ آذربایجان، چهارمین نشست کمیسیون مشترک فرهنگ ترکیه - آذربایجان با ریاست باتوهان مومجو، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه و فرید جعفروف، معاون وزیر فرهنگ آذربایجان در باکو برگزار شد.
در این نشست، امکانهای همکاری میان دو کشور بررسی شده و مباحث مختلفی از جمله میراث فرهنگی، میراث فرهنگی ناملموس، سینما و سایر حوزههای دیداری و شنیداری، موزهداری، صنعت کتاب، تئاتر و صنایع فرهنگی خلاقانه موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت .
همچنین در پایان این نشست، مومجو و جعفروف پروتکل چهارمین نشست کمیسیون مشترک فرهنگ ترکیه - آذربایجان را که شامل مسائل مربوط به تقویت روابط فرهنگی و گسترش همکاریهای دو کشور بود امضا کردند.