فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر در تاریخ ۲۱ اکتبر گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد در حال حاضر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک زیر پنج سال و ۸۴۰ هزار زن باردار و شیرده در افغانستان از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند.

بر اساس این گزارش، نرخ مرگ‌ومیر ناشی از سوءتغذیه در استان‌های قندهار و پکتیکا ۶.۴ درصد و در سایر نقاط افغانستان ۳ درصد ثبت شده است.

گزارش فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر همچنین حاکی از آن است که از ماه می تا سپتامبر سال‌جاری، شمار افراد مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان به طور بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته است.