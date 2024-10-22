منطقه‌
بیش از ۴ میلیون کودک و زن باردار افغان از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند
فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کرد که بیش از ۴ میلیون کودک و زن باردار در افغانستان مبتلا به سوءتغذیه حاد هستند.
فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر در تاریخ ۲۱ اکتبر گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد در حال حاضر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک زیر پنج سال و ۸۴۰ هزار زن باردار و شیرده در افغانستان از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند.

بر اساس این گزارش، نرخ مرگ‌ومیر ناشی از سوءتغذیه در استان‌های قندهار و پکتیکا ۶.۴ درصد و در سایر نقاط افغانستان ۳ درصد ثبت شده است.

گزارش فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر همچنین حاکی از آن است که از ماه می تا سپتامبر سال‌جاری، شمار افراد مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان به طور بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته است.

پیش‌تر، دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان اعلام کرده بود که در نه ماه نخست امسال (از ژانویه تا سپتامبر)، بیش از ۳۴۳ هزار کودک افغان مبتلا به سوءتغذیه برای درمان در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند.

سازمان نجات کودکان نیز در ماه می سال جاری پیش‌بینی کرد که حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک در افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۴ با بحران گرسنگی مواجه خواهند شد.

