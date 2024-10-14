ویکتور ماتیس، سفیر مجارستان در آنکارا، با اشاره به توافق دوجانبه بین ترکیه و مجارستان و قرارداد بین دو شرکت بوتاش (BOTAŞ) ترکیه و شرکت مجارستانی «MVM CEEnergy» در سال ۲۰۲۳، آن را به عنوان «آغازی خوب» توصیف کرد و بیان داشت: مجارستان تمایل دارد همکاریهای دوجانبه انرژی با آنکارا را گسترش دهد.
وی در گفتگویی بهبهانه صدمین سالگرد معاهده دوستی ترکیه و مجارستان، گفت: آغاز صادرات گاز طبیعی ترکیه به مجارستان و توافقات مهم انرژی دو طرف در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را جزو فعالترین برهههای همکاری دو کشور دانست و افزود: ما در ماههای اولیه سال ۲۰۲۴ بهعنوان اولین کشور خارجی، بهطور مستقیم از ترکیه گاز طبیعی خریداری کردیم و آمادهایم همکاری در این حوزه را ادامه دهیم.
ماتیس همچنین بر نقش حیاتی ترکیه در تأمین امنیت انرژی مجارستان درمیان جنگ روسیه و اوکراین تأکید کرد و گفت: ترکیه اکنون به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، مهمترین مسیر ترانزیتی برای امنیت انرژی ما است
در بخش همکاریهای حوزه انرژِی هستهای نیز میتوان گفت، نیروگاه اتمی پاکس مجارستان و آککویو ترکیه دارای مشخصات فنی مشابهی هستند؛ مجارستان که تجربه وسیعی در بهرهبرداری از نیروگاههای هستهای دارد، آماده است تا دانش و تجربیات خود را در این زمینه با ترکیه به اشتراک بگذارد. این همکاری بالقوه میتواند به بهبود و گسترش فعالیتهای هستهای هر دو کشور کمک کند.
منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی زمینگرمایی و خورشیدی نیز بخش مهمی از همکاریهای دو کشور است. شرکتهای ترکیهای در بخش انرژیهای تجدیدپذیر مجارستان فعال هستند و در این حوزهها عملکرد موفقی دارند. این همکاریها به ویژه در راستای تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ارتقاء انرژیهای پاک اهمیت زیادی دارد.
این همکاریها نشاندهنده تعمیق روابط اقتصادی و استراتژیک دو کشور در حوزه انرژی است، که به توسعه و ثبات انرژی هر دو کشور کمک میکند.