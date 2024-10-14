ویکتور ماتیس، سفیر مجارستان در آنکارا، با اشاره به توافق دوجانبه بین ترکیه و مجارستان و قرارداد بین دو شرکت بوتاش (BOTAŞ) ترکیه و شرکت مجارستانی «MVM CEEnergy» در سال ۲۰۲۳، آن‌ را به عنوان «آغازی خوب» توصیف کرد و بیان داشت: مجارستان تمایل دارد همکاری‌های دوجانبه انرژی با آنکارا را گسترش دهد.

وی در گفتگویی به‌بهانه صدمین سالگرد معاهده دوستی ترکیه و مجارستان، گفت: آغاز صادرات گاز طبیعی ترکیه به مجارستان و توافقات مهم انرژی دو طرف در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را جزو فعال‌ترین برهه‌های همکاری دو کشور دانست و افزود: ما در ماه‌های اولیه سال ۲۰۲۴ به‌عنوان اولین کشور خارجی، به‌طور مستقیم از ترکیه گاز طبیعی خریداری کردیم و آماده‌ایم همکاری در این حوزه را ادامه دهیم.

ماتیس همچنین بر نقش حیاتی ترکیه در تأمین امنیت انرژی مجارستان درمیان جنگ روسیه و اوکراین تأکید کرد و گفت: ترکیه اکنون به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، مهم‌ترین مسیر ترانزیتی برای امنیت انرژی ما است