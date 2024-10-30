سیاست
حجم جهانی تجارت الکترونیک به ۵.۸ تریلیون دلار رسید
ترکیه به دنبال افزایش سهم خود از بازار جهانی تجارت الکترونیک است، به طوری که ارزش این بازار جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۵.۸ تریلیون دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۲۰۲۴ به ۶.۳ تریلیون دلار افزایش یابد.
سخنرانی وزیر بازرگانی ترکیه در اجلاس تجارت الکترونیک استانبول /عکس: AA
ارزش جهانی تجارت الکترونیک در سال ۲۰۲۳ به ۵.۸ تریلیون دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۶.۳ تریلیون دلار افزایش یابد. ترکیه در تلاش است تا سهم خود را از این بازار جهانی افزایش دهد. وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد که ۴۹.۵ درصد از جمعیت این کشور در سال گذشته میلادی خریدهای خود را به‌صورت آنلاین انجام داده‌اند.

حجم تجارت الکترونیک ترکیه از ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۵۳.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است و تعداد کسب‌وکارهای فعال در این حوزه به بیش از ۵۵۹ هزار مورد رسیده است. صادرات تجارت الکترونیک نیز از ۰.۹۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۶ درصد در سال جاری رشد کرده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۳ درصد برسد.

هدف ترکیه این است که تا سال ۲۰۲۸، صادرات تجارت الکترونیک به ۱۰ درصد از کل صادرات کالا برسد. در سال ۲۰۲۳، حجم کل تجارت کشور حدود ۱.۷ تریلیون دلار بود که ۳۰۶.۲ میلیارد دلار آن به بخش خرده‌فروشی اختصاص داشت و سهمی معادل ۱۷ درصد از کل تجارت را تشکیل می‌داد.

در این راستا، قوانین جدیدی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد فضایی رقابتی و پایدار در بخش خرده‌فروشی اجرایی شده است. دولت همچنین نظارت بیشتری بر جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی در بخش‌های مختلف، از جمله مواد غذایی، املاک و خودروسازی اعمال می‌کند و برنامه‌هایی برای افزایش مشارکت زنان در تجارت و تقویت بازارهای تجارت الکترونیک در دست اجرا دارد.

