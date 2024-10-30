هدف ترکیه این است که تا سال ۲۰۲۸، صادرات تجارت الکترونیک به ۱۰ درصد از کل صادرات کالا برسد. در سال ۲۰۲۳، حجم کل تجارت کشور حدود ۱.۷ تریلیون دلار بود که ۳۰۶.۲ میلیارد دلار آن به بخش خرده‌فروشی اختصاص داشت و سهمی معادل ۱۷ درصد از کل تجارت را تشکیل می‌داد.

در این راستا، قوانین جدیدی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد فضایی رقابتی و پایدار در بخش خرده‌فروشی اجرایی شده است. دولت همچنین نظارت بیشتری بر جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی در بخش‌های مختلف، از جمله مواد غذایی، املاک و خودروسازی اعمال می‌کند و برنامه‌هایی برای افزایش مشارکت زنان در تجارت و تقویت بازارهای تجارت الکترونیک در دست اجرا دارد.