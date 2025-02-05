لبنان برای بازسازی خسارات ناشی از حملات اسرائیل در سال گذشته که منجر به ویرانی بخش‌های وسیعی شده، به منابع مالی خارجی نیاز دارد. آل ثانی با اشاره به این مسئله اضافه کرد: منتظر تشکیل دولت لبنان هستیم و پس‌از‌آن، بر پایه منافع دوجانبه، به‌دنبال مشارکت راهبردی خواهیم بود.

وی همچنین از تحولات اخیر در لبنان و منطقه ابراز خرسندی کرد و افزود: از ابتدای سال‌جاری، نشانه‌های مثبتی همچون پر شدن خلا ریاست‌جمهوری لبنان و تغییرات مثبت در سوریه مشاهده شده که به تحولات مثبت منطقه کمک می‌کند.