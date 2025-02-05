شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، روز چهارم فوریه ۲۰۲۵ در بیروت با نواف سلام، نخستوزیر لبنان دیدار کرد. وی در این دیدار بر تعهد قطر به حمایت از لبنان تاکید و اظهار داشت که دو کشور میتوانند پس از تشکیل دولت جدید، همکاریهای راهبردی خود را گسترش دهند.
آل ثانی در جریان کنفرانس خبری پس از دیدار با ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان اظهار داشت که قطر همچنان از ارتش لبنان حمایت خواهد کرد. قطر پیشتر کمکهایی برای تامین سوخت و پرداخت حقوق نیروهای نظامی لبنان ارائه کرده است.
لبنان برای بازسازی خسارات ناشی از حملات اسرائیل در سال گذشته که منجر به ویرانی بخشهای وسیعی شده، به منابع مالی خارجی نیاز دارد. آل ثانی با اشاره به این مسئله اضافه کرد: منتظر تشکیل دولت لبنان هستیم و پسازآن، بر پایه منافع دوجانبه، بهدنبال مشارکت راهبردی خواهیم بود.
وی همچنین از تحولات اخیر در لبنان و منطقه ابراز خرسندی کرد و افزود: از ابتدای سالجاری، نشانههای مثبتی همچون پر شدن خلا ریاستجمهوری لبنان و تغییرات مثبت در سوریه مشاهده شده که به تحولات مثبت منطقه کمک میکند.