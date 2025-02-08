سیاست
تداوم حملات اسرائیل به کرانه باختری؛ یک کودک فلسطینی دیگر جان باخت
در ادامه تیراندازی‌های نیروهای اسرائیلی به سمت غیرنظامیان در کرانه باختری، یک کودک فلسطینی روز جمعه هدف تیراندازی قرار گرفت و پس از چند روز تحمل جراحت‌های ناشی از تیراندازی در اردوگاه طولکرم جان باخت.
سربازان اسرائیلی در جریان حمله به شهر طولکرم / عکس: AA
8 فوریه 2025

خبرگزاری فلسطینی وفا به نقل از منابع پزشکی اعلام کرد که پسربچه هفت‌ساله فلسطینی به نام صدام حسین ایاد رجب از شهر کفر اللبد در شرق طولکرم پس از چند روز تحمل جراحت‌های ناشی از تیراندازی نیروهای اسرائیلی جان باخت.

حسین در تاریخ ۲۸ ژانویه، درحالی‌که در خانه پدربزرگش حضور داشت، هدف تیراندازی نیروهای اسرائیلی قرار گرفت.

از تاریخ ۲۱ ژانویه، ارتش اسرائیل تجاوز نظامی خود به شمال کرانه باختری را آغاز کرده است که منجر به کشته و زخمی‌شدن ده‌ها غیرنظامی فلسطینی شده است.

نیروهای اسرائیلی در این مدت اقدام به دستگیری گسترده جوانان و ساکنان مناطق مختلف کرانه باختری کرده‌اند. تصاویر ویدئویی منتشرشده توسط رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که روز گذشته ده‌ها جوان فلسطینی از شهر عزون در شمال کرانه باختری اشغالی پس از ضرب و شتم شدید توسط نیروهای ارتش اسرائیل بازداشت شدند.

خبرگزاری وفا گزارش داد که نیروهای اشغالگر از ورودی‌های جنوبی و شمالی به اردوگاه بلاطه یورش بردند و در چندین محله و ساختمان‌های اطراف اردوگاه مستقر شدند. همچنین، بولدوزرهای اشغالگران اقدام به تخریب خیابانی در داخل اردوگاه کردند.

علاوه بر این، گزارش‌های متعددی از حمله با گاز اشک‌آور، شلیک گازهای سمی و گلوله‌های صوتی، ضرب و شتم و دستگیری در چندین محله کرانه باختری به دست رسانه‌ها رسیده است.

