نیروهای اسرائیلی در این مدت اقدام به دستگیری گسترده جوانان و ساکنان مناطق مختلف کرانه باختری کرده‌اند. تصاویر ویدئویی منتشرشده توسط رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که روز گذشته ده‌ها جوان فلسطینی از شهر عزون در شمال کرانه باختری اشغالی پس از ضرب و شتم شدید توسط نیروهای ارتش اسرائیل بازداشت شدند.

خبرگزاری وفا گزارش داد که نیروهای اشغالگر از ورودی‌های جنوبی و شمالی به اردوگاه بلاطه یورش بردند و در چندین محله و ساختمان‌های اطراف اردوگاه مستقر شدند. همچنین، بولدوزرهای اشغالگران اقدام به تخریب خیابانی در داخل اردوگاه کردند.

علاوه بر این، گزارش‌های متعددی از حمله با گاز اشک‌آور، شلیک گازهای سمی و گلوله‌های صوتی، ضرب و شتم و دستگیری در چندین محله کرانه باختری به دست رسانه‌ها رسیده است.