شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز به دنبال ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی اخیر در موزامبیک، پروازهای خود به پایتخت این کشور، ماپوتو را لغو کرد. علاوه بر این، این شرکت اعلام کرد که پروازهای بخش میانی مسیر استانبول - ماپوتو در مسیر ژوهانسبورگ - ماپوتو نیز لغو شده‌اند.

این تصمیم پس از ادامه بی‌ثباتی‌های سیاسی و شدت‌گرفتن ناآرامی‌ها در موزامبیک اتخاذ شد. بحران سیاسی زمانی شدت یافت که دادگاه عالی کشور نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ماه اکتبر را در روز دوشنبه تأیید کرد.



حزب فرلیمو، حزب حاکم که از سال ۱۹۷۵ در قدرت است، پیروزی دانیل چاپو را با کسب ۶۵ درصد آرا به‌عنوان برنده انتخابات اعلام کرد، اما این نتیجه با اعتراضات شدید گروه‌های مخالف روبه‌رو شد که تقلب انتخاباتی را عامل اعتراضات خود عنوان کردند.