لغو پروازهای ترکیش ایرلاینز به موزامبیک به دلیل ناآرامی‌های سیاسی
در پی ادامه ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی در موزامبیک، شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز پروازهای خود به پایتخت این کشور، ماپوتو، و بخش میانی مسیر استانبول - ماپوتو را لغو کرد.
هواپیمایی ترکیش ایرلاینز / عکس: AA
27 دسامبر 2024

شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز به دنبال ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی اخیر در موزامبیک، پروازهای خود به پایتخت این کشور، ماپوتو را لغو کرد. علاوه بر این، این شرکت اعلام کرد که پروازهای بخش میانی مسیر استانبول - ماپوتو در مسیر ژوهانسبورگ - ماپوتو نیز لغو شده‌اند.

این تصمیم پس از ادامه بی‌ثباتی‌های سیاسی و شدت‌گرفتن ناآرامی‌ها در موزامبیک اتخاذ شد. بحران سیاسی زمانی شدت یافت که دادگاه عالی کشور نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ماه اکتبر را در روز دوشنبه تأیید کرد.

حزب فرلیمو، حزب حاکم که از سال ۱۹۷۵ در قدرت است، پیروزی دانیل چاپو را با کسب ۶۵ درصد آرا به‌عنوان برنده انتخابات اعلام کرد، اما این نتیجه با اعتراضات شدید گروه‌های مخالف روبه‌رو شد که تقلب انتخاباتی را عامل اعتراضات خود عنوان کردند.

در پی این بحران سیاسی، ناآرامی‌ها به وجود آمده مشکلات جدی امنیتی را به دنبال داشت. یکی از مهم‌ترین وقایع امنیتی، فرار جمعی بیش از ۱,۵۰۰ زندانی در پی شورش‌های روز چهارشنبه در نزدیکی ماپوتو بود.

در این درگیری‌ها، ۳۳ نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند. طبق گزارش سازمان نظارت انتخاباتی پلتفروما دیساید، از تاریخ ۲۱ اکتبر تا کنون، تعداد کشته‌شدگان در موزامبیک به ۱۵۱ نفر رسیده است.

فرمانده کل پلیس موزامبیک، برناردینو رافائل، در بیانیه‌ای هشدار داد که طی ۴۸ ساعت آینده، احتمال افزایش قابل توجه جرایم در شهر ماپوتو وجود دارد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که وضعیت امنیتی در کشور همچنان بحرانی است و نگرانی‌ها از گسترش ناآرامی‌ها به سایر مناطق نیز ادامه دارد.

